高雄民代憂基層統戰 要求市府進行統戰滲透盤整與掌握

高雄市議員張博洋今天在市政總質詢，提出「中國白蟻對台灣進行基層統戰」，高雄多名里長赴中國交流，還有各方面基層統戰，要求市府主動進行統戰滲透盤整與掌握。市長陳其邁表示，交流活動必須在兩岸規範之下，中國的團體或個人來台，也必須遵守台灣法律。

張博洋指兩天後高雄市再有里長團將赴中考察，並列舉近日橫跨社區、商業、長照據點等地方統戰活動，一一詢問相關局處是否知情，然而市府各局處卻多不知情。張博洋送上一罐「中國白蟻藥」，呼籲除地方白蟻，從高雄做起。

張博洋說，今年2月2日，高雄市與中國北京市西城區，在鳳山封街線上連線共慶元宵節交流活動，現場有退休警政署長、還有18名里長參加。今年2月下旬，高雄里長團52名里長到北京參訪會見宋濤。

張博洋進一步表示，6月16日在中國福建即將舉辦海峽論壇，他質疑海峽兩岸里長交流會議內容為討論基層治理及兩岸基層融合，是要透過交流會滲透台灣基層。6月14日里長團赴中參加論壇，問市府是否有掌握哪些里長赴中參加？民政局表示並不清楚。

面對統戰交流愈趨頻繁，張博洋說，里長的公職身分特殊，非屬「公務人員服務法」認定之範圍，雖然「兩岸人民關係條例」明定不得到中國擔任中國任何黨政公職，但對於中國邀請里長到中國美其名交流的統戰活動，卻無法約束。他建議高雄市府應該主動掌握，訂定里長赴中規範比照公務員需報備。他希望別讓抗中保台只是口號，市長應下令各局處嚴查嚴審各項統戰活動。