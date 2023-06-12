紓解高雄駁二特區停車壓力 交通局增設機車位達692格

每到假日，高雄駁二藝術特區機車停車格一位難求，間接影響機車族群的遊玩興致。為紓解停車需求，市府交通局將駁二藝術特區旁的公園停車場機車格位重新配置，共增加441格機車位總數達692格，今天啟用，盼緩解駁二特區停車需求。

交通局表示，公園停車場緊鄰駁二藝術特區大勇倉庫群，是景點重要公共停車場，因藝術特區的各類展演活動豐富，吸引民眾到訪，以致機車停車需求增加，檢討調整場內停車格格配置。經擴建，由原來251格增加441格，總數達692格。此外，大型車區破損鋪面同步進行整修，提供乘客安全的搭車環境。

公園機車停車場今天開放停車，為避免長期占用及停放無牌車、廢棄車、廣告車，影響民眾停車權益，同日起實施使用者付費，採計次收費，每輛機車停車費15元。