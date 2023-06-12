羽球館內出現小瀑布 高市運發局：落葉阻塞排水口

高雄今天下大雷雨，鳳西羽球館也漏水，場內出現如瀑布般滲漏。高雄市議員林智鴻一早接獲陳情，羽球館內牆壁大漏水，懷疑施工品質不佳，要求市府全面檢修。

林智鴻接受媒體聯訪指出，一場大雨就讓問題現形，早上一場大雨造成球場如瀑布，漏水嚴重、場地積淹水。運發局應全面檢修設備損壞狀況和找出漏水原因。另也應啟動調查，檢視工程設計、施工到驗收。

鳳西羽球館位於鳳山運動園區內，也是高雄市政府委外經營場館，市府運動發展局專門委員汪小芬接受媒體聯訪表示，接獲通報後立即派員至現場了解，查看發現是排水口遭樹葉阻塞，排水不及滲水到館內牆壁。

汪小芬指出，羽球館在民國108年6月整建完工，當年11月委外啟用，啟用至今首度發生漏水情況。查看研判是今年3月屋頂增設的太陽能光電板工程，設置的導水溝被落葉塞住，才造成短時強降雨排水不及。經清理排水恢復正常，漏水獲改善，工程品質應無問題。

環羽球團團長李柏叡說，早上7時許球場已出現漏水狀況，但館方未主動通知，球友到現場才知道場地又濕又滑，稍做清理後還是上場練球，造成3人摔傷，對於工程品質不敢苟同。

運發局表示，對上午受漏水影響的球友權益維護，已請營運廠商退款；後續也會加強屋頂排水管巡查，運發局將持續派員觀察、督導委外廠商加強巡檢。