屏東「飄浮在空中的樹」重新扎根 期待再展風華

屏東首例「飄浮在空中的樹」是縣府列管的母子雀榕樹，母株根部受到褐根病菌侵襲，經2年救治，成功誘導母株長出新氣生根，已重新扎根土壤，期待再展生機與風華。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，位於三地門鄉德文村母子雀榕樹，為縣府列管編號78號受保護樹木，矗立於部落入口，是當地重要地標，子株雀榕在民國110年2月26日因感染有樹癌之稱的褐根病無預警倒下，母株根部亦遭受到褐根病菌侵襲。

屏東縣政府、茂林國家風景區管理處及三地門鄉公所共同挹注經費救治，以樹木外科手術切除母株雀榕根部患部並給予支撐及氣根引導，為屏東首例「飄浮在空中的樹」，經過2年救治及與當地居民協力養護，母株已誘導長出新氣生根重新扎根土壤，未來將繼續守護部落。

德文社區發展協會總幹事包金茂說，老樹站在村口，每年豐年祭外漂族人回鄉，最有記憶的也是這棵雀榕樹，110年發現雀榕樹生病及傾倒，部落居民內心非常不捨，雀榕樹是地方情感所繫，「一定要救」，期待讓老樹重現生機。

縣府農業處長鄭永裕表示，為搶救母株，透過支架裝設、土壤燻蒸消毒及樹木外科手術清除母株感染褐根病組織，後續做好養護措施，約需10年時間讓樹木可以再現風華，並將治療過程紀錄製成生命教育推廣的活教材，聽聽老樹重生故事；雖然治療所費不貲，但老樹和地方連結很深，極具保留價值，這是金錢無法衡量的。

縣府呼籲，樹木生長需要適當空間範圍，避免覆土過深造成病菌入侵，同時也需要透過根部進行水分及養分吸收，盼民眾發揮公民科學家精神漸進式知樹、惜樹、愛護樹，讓屏東綠化環境景觀資源能永續茁壯。