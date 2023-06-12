海保署串聯202名潛海戰將 清出逾780公斤海廢

海洋委員會海洋保育署今天攜手全台9處淨海前哨站，在屏東縣後壁湖舉辦「潛海戰將攜手淨海大會」，動員202名潛海戰將和8名海保署人員，清除海廢逾780公斤。

海保署透過新聞稿指出，為響應國家海洋日，今天除了在後壁湖，也同時在和平島、鳳凰灣、石敢當、七星潭、澎湖、綠島及小琉球等地方皆有淨海前哨站串聯淨海活動。

今日天候不穩、浪況較大，海保署也時刻注意淨海人員的安全，選擇波浪較小的地點下水。

參與活動的潛水教練表示，今天的清除量比以往更多。下水淨海的民眾說，看到清除上岸的海底垃圾數量，更加堅定清除海廢的決心，希望更多人能加入潛水淨海行列，讓台灣的海洋更乾淨。

海保署主秘林天賞表示，為培養海保署人員成為海洋保育生力軍，定期安排潛水訓練，學習水下生態調查技術、淨海及水下生物救援等技巧。藉由「海洋生物多樣性」與「專業潛水課程」結合，精進水下工作能力，定期執行淨海作業、珊瑚礁生態健康檢查以及生物救援等任務。

「潛海戰將」是海保署和地方政府一起召募的協助清除海洋廢棄物的團體、協會和個人。潛海戰將需在潛水活動時清除海廢並回報淨海成果。

林天賞表示，感謝全台潛海戰將、淨海前哨站的付出，海保署也邀請各界愛好潛水人士加入潛海戰將，一起維護海洋環境。

另外，喜愛水下攝影的民眾也可加入海洋公民科學家（分為海洋生物目擊回報、垂釣成果回報、淨海回報及海漂目視回報4類）行列，分享拍攝到的海底生物至iOcean海洋保育網。