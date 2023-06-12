快訊

脫序女山友登頂玉山 爬上登山口石碑罰不了...網看傻：摔了又要國賠？

義媒：義大利前總理貝魯斯柯尼逝世 享壽86歲

陳綺貞女神人設翻車？ 舊愛近千字控霸凌惡行：領教到過河拆橋

海保署串聯202名潛海戰將 清出逾780公斤海廢

中央社／ 高雄12日電

海洋委員會海洋保育署今天攜手全台9處淨海前哨站，在屏東縣後壁湖舉辦「潛海戰將攜手淨海大會」，動員202名潛海戰將和8名海保署人員，清除海廢逾780公斤。

海保署透過新聞稿指出，為響應國家海洋日，今天除了在後壁湖，也同時在和平島、鳳凰灣、石敢當、七星潭、澎湖、綠島及小琉球等地方皆有淨海前哨站串聯淨海活動。

今日天候不穩、浪況較大，海保署也時刻注意淨海人員的安全，選擇波浪較小的地點下水。

參與活動的潛水教練表示，今天的清除量比以往更多。下水淨海的民眾說，看到清除上岸的海底垃圾數量，更加堅定清除海廢的決心，希望更多人能加入潛水淨海行列，讓台灣的海洋更乾淨。

海保署主秘林天賞表示，為培養海保署人員成為海洋保育生力軍，定期安排潛水訓練，學習水下生態調查技術、淨海及水下生物救援等技巧。藉由「海洋生物多樣性」與「專業潛水課程」結合，精進水下工作能力，定期執行淨海作業、珊瑚礁生態健康檢查以及生物救援等任務。

「潛海戰將」是海保署和地方政府一起召募的協助清除海洋廢棄物的團體、協會和個人。潛海戰將需在潛水活動時清除海廢並回報淨海成果。

林天賞表示，感謝全台潛海戰將、淨海前哨站的付出，海保署也邀請各界愛好潛水人士加入潛海戰將，一起維護海洋環境。

另外，喜愛水下攝影的民眾也可加入海洋公民科學家（分為海洋生物目擊回報、垂釣成果回報、淨海回報及海漂目視回報4類）行列，分享拍攝到的海底生物至iOcean海洋保育網。

屏東縣 小琉球 廢棄物

延伸閱讀

彰化縣淨海動員372人 清除3064公斤海洋垃圾

南市黃金海岸辦淨灘海底垃圾一併清 保麗龍碎粒汙染性最大

海廢變藝術體驗無塑玩樂 用鯨魚視角漫遊小島祕境

嘉大附小守鱟團隊目睹鱟遭宰殺丟棄 撿海廢創作藝術愛護海洋

相關新聞

雨彈炸高雄！水情今轉「綠」 彌陀、梓官日雨量破200毫米

高雄市昨晚就開始降雨，尤其今天清晨上班尖峰時段，部分行政區3小時雨量飆破百毫米，而彌陀、梓官日雨量高達2百毫米，雨來得快...

交通部票選「觀光亮點」 高雄推三大景點參戰

交通部觀光局辦理全台「觀光亮點獎票選」，高雄市府選出壽山動物園、蓮池潭龍虎塔、旗津高雄燈塔三大景點參戰，高雄市府觀光局長...

只當烏鴉不當喜鵲 議員砲轟高市府行政怠惰

民進黨高雄市議員黃明太今在市政總質詢時砲火猛烈，從挖管申請、工廠納管、公園維護等議題無一不指責市府團隊怠惰、草率，更直批...

紓解高雄駁二特區停車壓力 交通局增設機車位達692格

每到假日，高雄駁二藝術特區機車停車格一位難求，間接影響機車族群的遊玩興致。為紓解停車需求，市府交通局將駁二藝術特區旁的公...

高雄民代憂基層統戰 要求市府進行統戰滲透盤整與掌握

高雄市議員張博洋今天在市政總質詢，提出「中國白蟻對台灣進行基層統戰」，高雄多名里長赴中國交流，還有各方面基層統戰，要求市...

恆基婦產科還在用2D超音波 「恆春女兒」串起扶輪愛心跳級捐4D

位處偏遠的屏東恆春半島有3家地區醫院，恆春基督教醫院是唯一的婦幼專責醫院，為孕婦檢查胎兒和子宮病變的2D超音波儀器已使用...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦