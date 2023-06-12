升級旗山殯儀館改造案 高雄民政局：持續尋求地方共識
高雄市議員林義迪今天質詢，旗山殯儀館改造升級案，4年前預估經費要2.6億餘元，至今為何遲遲不做？地方上有人對改造案提出反對看法，市府就應主動了解並設法溝通，盡快讓殯儀館升級改造定案，而不是拖延至今沒有下文。
林義迪說，市府４年來對旗山殯儀館改造案的進度龜速，面對當地民眾疑慮，市府應儘快和地方溝通，解決大眾對旗山殯儀館的疑慮。若殯儀館能早點定案，旗美鄉親將不用再跑到大社、仁武區。
民政局長閻青智答詢表示，旗山殯儀館改造案地方已反映多年，地方人士有些意見尚在溝通。目前據悉旗山所有里長都已贊成，但仍有一些地方人士有反對聲音。這些分歧意見仍持續溝通中，會盡力尋求地方共識，讓殯儀館改造案儘速落實。
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