不敵強風暴雨…萬丹百年老榕樹倒塌 居民：十分惋惜

低壓帶影響，屏東今凌晨降下豪雨，再加上近日多起地震，鬆動土石造成萬丹鄉一棵受縣府列管的百年老榕樹今晨應聲倒下，在地民眾聽聞都感到十分惋惜。

一旁福德祠潘姓負責人說，「小時候的回憶都毀掉了，只能夠留在腦海裡面做一個美好的記憶」。縣府相關局處和屏科大將於下午到場現勘，初步檢視無褐根病病徵，期盼能順利移轉他處再行種植，延續老樹的生命。

萬丹鄉廣安村許厝角福德祠旁有2棵的百年老樹，其中一棵大榕樹為縣府列管的珍貴老樹，樹高超過13公尺，樹冠面積27平方公尺，樹圍990至1030公分，與另一顆樹合稱「夫妻樹」。

未料不經強風暴雨和地震影響，連根拔起倒在廣安路230巷道路上，所幸沒有毀損一旁廟宇建物及傷及民眾。不少當地鄉親聽聞老樹倒塌消息，都深感可惜。

福德祠負責人潘源興表示，意外倒塌的樹木已經200年，屏東科大也有派專人鑑定，「這是地方最大的可惜」，連日大雨，又遇到前幾天的大地震，土石鬆軟導致樹木傾斜，「這棵樹是小時候的搖籃，希望縣府和屏科大可以再救回來」。

他說，廟旁沒有大的腹地能讓樹木恣意生長，長年來配合政府修剪，「結果還是沒有辦法救回來」，目前道路無法通行，先以封路處理，民眾車輛出入需改道，另樹木倒塌沒有毀損到建築物，也沒有傷及民眾，「很慈悲，是照顧子民最大的表現」。