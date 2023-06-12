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影／高雄強降雨 鳳西羽球館牆面嘩啦啦頓成瀑布！

聯合報／ 記者徐如宜楊適群／高雄即時報導
高雄市今晨降下豪大雨，鳳西羽球館牆面竟嘩嘩流下大量雨水，就像瀑布一樣！圖／市議員林智鴻辦公室提供
高雄市今晨降下豪大雨，鳳西羽球館牆面竟嘩嘩流下大量雨水，就像瀑布一樣！圖／市議員林智鴻辦公室提供

高雄市今晨降下豪大雨，在鳳西羽球館運動的球友反映，羽球館牆面竟嘩嘩流下大量雨水，就像瀑布一樣！網友戲稱：下大雨是驗收時刻！運動發展局長侯尊堯表示，察看後是屋預排水管有異物塞住，已清除改善，並全面檢查所有體育場館。

高雄市議員林智鴻表示，這畫面是鳳山鳳西羽球館球友上午傳來的瀑布般漏水影像，請球友們注意安全，也請高雄市政府運動發展局即刻全面檢修，確保球友權益。他並質疑一棟這麼大型的場館建築，竟會有如此瀑布般的漏水，代表工程品質出了嚴重的瑕疵，市府應該啟動調查，為何會有這樣的工程品質？

侯尊堯表示，經察看是因為屋頂排水管有異物塞住，導致排水系統無法運作，積水沿縫隙宣洩而下。找出問題後已立即排除，加強排水，清理地面積水，盡快還給球友安全的運動空間。

高雄市 漏水

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