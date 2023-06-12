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高雄前鎮和祥街成水鄉澤國 民眾苦中作樂玩漂漂河

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市前鎮區和祥街一度積水50公分，有民眾苦中作樂玩起漂漂河。圖／讀者提供
高雄市前鎮區和祥街一度積水50公分，有民眾苦中作樂玩起漂漂河。圖／讀者提供

高雄市前鎮區和祥街、和義街一帶今天一度積水50公分，漫成水鄉澤國，路上的水宣洩不及淹進住家，民眾家當泡水，苦不堪言，有人苦中作樂玩起漂漂河。明孝里長林浤澤說，當地逢大雨必淹，前鎮漁港改造工程牽動當地排水系統，工期要加速，才能早日幫助地方揮別淹水噩夢。

林浤澤一早就開始巡視地方積水問題，他說，和祥街、和義街鄰近前鎮漁港，地勢地勢，幾乎每一任市長都處理過當地淹水問題，卻始終無法完全改善，附近正在執行前鎮漁港改造工程，原本和祥街遇大雨最漫15分鐘可退水，今天拖到40分鐘還沒退，居民質疑退水效率變差和前鎮漁港改造工程在施工有關。

對於地方質疑，高雄市水利局長蔡長展回應，上午前鎮區發生短延時強降雨，10分鐘雨量一度高達17.5毫米，致部分路段有積淹水情形，前鎮漁港計畫中目前已完成兩座滯洪池均有發揮滯洪功能，滯洪率約達9成，已完成的4處閘門均為開啟狀態，正常排洪，另外2處施工中閘門亦有設置移動式抽水機協助抽排水，以往常淹水的大貨車專用道此次無淹水情形，且以往和祥街和義街一帶淹水及腰，此次亦有改善，水位消退速度明顯較快。

水利局表示，尚未完成施工部分，將再檢討防汛應變計畫與工法，增加移動式抽水機能量，以改善道路積淹水情形。

對於水利局說法，居民表示，這和當地人感受有落差，此次退水效率變差，希望官員來地方體察民意，盼水利專家趕快拿出對策，「我們真的淹怕了」。

何姓婦人說，清晨降下大雨，水逐漸漫進屋內，她要搶救家當根本來不及，只好先放給它淹，等退水再來善後了。

高雄市前鎮區和祥街一度積水50公分，有民眾苦中作樂玩起漂漂河。圖／讀者提供
高雄市前鎮區和祥街一度積水50公分，有民眾苦中作樂玩起漂漂河。圖／讀者提供
高雄市前鎮區和祥街一度積水50公分，何姓婦人看著屋內家當泡水，神情無奈。記者王慧瑛／攝影
高雄市前鎮區和祥街一度積水50公分，何姓婦人看著屋內家當泡水，神情無奈。記者王慧瑛／攝影
高雄市前鎮區和祥街一度積水50公分，有民眾苦中作樂玩起漂漂河。圖／讀者提供
高雄市前鎮區和祥街一度積水50公分，有民眾苦中作樂玩起漂漂河。圖／讀者提供
高雄市前鎮區和祥街一度積水50公分，里長林浤澤清晨就出門巡視，水退去後，有民眾發現電捲門受損。記者王慧瑛／攝影
高雄市前鎮區和祥街一度積水50公分，里長林浤澤清晨就出門巡視，水退去後，有民眾發現電捲門受損。記者王慧瑛／攝影
高雄市前鎮區和祥街一度積水50公分，家家戶戶趕緊架起防水閘門。記者王慧瑛／攝影
高雄市前鎮區和祥街一度積水50公分，家家戶戶趕緊架起防水閘門。記者王慧瑛／攝影
高雄市前鎮區和祥街一度積水50公分，有民眾苦中作樂玩起漂漂河。圖／讀者提供
高雄市前鎮區和祥街一度積水50公分，有民眾苦中作樂玩起漂漂河。圖／讀者提供
高雄市前鎮區和祥街一度積水50公分，許多民眾展開擋水、掃水大作戰。記者王慧瑛／攝影
高雄市前鎮區和祥街一度積水50公分，許多民眾展開擋水、掃水大作戰。記者王慧瑛／攝影
高雄市前鎮區和祥街一度積水50公分，漫成水鄉澤國。圖／讀者提供
高雄市前鎮區和祥街一度積水50公分，漫成水鄉澤國。圖／讀者提供
高雄市前鎮區和祥街一度積水50公分，有民眾苦中作樂玩起漂漂河。圖／讀者提供
高雄市前鎮區和祥街一度積水50公分，有民眾苦中作樂玩起漂漂河。圖／讀者提供
高雄市前鎮區和祥街一度積水50公分，漫成水鄉澤國。圖／讀者提供
高雄市前鎮區和祥街一度積水50公分，漫成水鄉澤國。圖／讀者提供
高雄市前鎮區和祥街一度積水50公分，里長林浤澤幫民眾救回一台在水中漂的冰箱。記者王慧瑛／攝影
高雄市前鎮區和祥街一度積水50公分，里長林浤澤幫民眾救回一台在水中漂的冰箱。記者王慧瑛／攝影
高雄市前鎮區和祥街一度積水50公分，許多民眾展開擋水、掃水大作戰。記者王慧瑛／攝影
高雄市前鎮區和祥街一度積水50公分，許多民眾展開擋水、掃水大作戰。記者王慧瑛／攝影
高雄市前鎮區和祥街一度積水50公分，何姓婦人看著屋內家當泡水，神情無奈。記者王慧瑛／攝影
高雄市前鎮區和祥街一度積水50公分，何姓婦人看著屋內家當泡水，神情無奈。記者王慧瑛／攝影
高雄市前鎮區和祥街一度積水50公分，有民眾苦中作樂玩起漂漂河。圖／讀者提供
高雄市前鎮區和祥街一度積水50公分，有民眾苦中作樂玩起漂漂河。圖／讀者提供
高雄市前鎮區和祥街一度積水50公分，有民眾苦中作樂玩起漂漂河。圖／讀者提供
高雄市前鎮區和祥街一度積水50公分，有民眾苦中作樂玩起漂漂河。圖／讀者提供
高雄市前鎮區和祥街一度積水50公分，許多民眾機車泡水送損送到機車行維修。記者王慧瑛／攝影
高雄市前鎮區和祥街一度積水50公分，許多民眾機車泡水送損送到機車行維修。記者王慧瑛／攝影

高雄市前鎮區和祥街一度積水50公分，許多民眾機車泡水送損送到機車行維修。記者王慧瑛／攝影
高雄市前鎮區和祥街一度積水50公分，許多民眾機車泡水送損送到機車行維修。記者王慧瑛／攝影

淹水

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