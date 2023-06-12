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高雄豪雨 苓雅區、小港區樹倒未傷人車

中央社／ 高雄12日電
高雄12日凌晨起降下大雨，小港區中鋼路與大業北路口有樹倒情形，影響機車道和部分快車道通行。（民眾提供） 中央社
高雄12日凌晨起降下大雨，小港區中鋼路與大業北路口有樹倒情形，影響機車道和部分快車道通行。（民眾提供） 中央社

高雄從今天凌晨起降下大雨，小港區中鋼路與大業北路口、苓雅區五福一路、福建街口皆出現樹倒情形，所幸無任何人員受傷及車損。

高雄市政府工務局養工處告訴中央社記者，今早8時許獲報，苓雅區五福一路和福建街口有大樓種植樹木傾倒，沒有壓到人車，但因阻礙交通第一時間派員移除。

另外，小港警分局上午9時30分接獲通報，中鋼路與大業北路口（大業北路40號對面機車道）1棵路樹倒塌。派出所長林正立、副所長邱瓊志與員警趕赴現場指揮交通。樹倒位置影響機車道和部分快車道通行，經協助指揮交通，並通報勤務中心聯絡養工處到場處理。

小港警方也提醒，近日高雄天候不穩定，常有大雨驟降，民眾行車應放慢車速、開啟大燈，並注意路上狀況，以確保行車安全。

依中央氣象局預報，未來一週天氣不穩定，易有短延時強降雨，也有機率出現局部大雨或豪雨。12日低壓帶影響，南部有陣雨或雷雨；13日、14日、15日因滯留鋒面徘徊，南部會有短暫陣雨或雷雨。

豪雨 路樹

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