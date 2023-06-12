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里業務會報集體離席抗議高市府 里長：取大樹資源 建設卻沒半分

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導
大樹區里業務會報，十多位里長不滿市府不重視地方建設，集體離席表達抗議。圖／高雄市議員吳利成提供
大樹區里業務會報，十多位里長不滿市府不重視地方建設，集體離席表達抗議。圖／高雄市議員吳利成提供

大樹區公所今天辦理里業務會報，十多位里長會議中途，因不滿市府不重視地方建設，集體離席表達抗議，率先發飆的龍目里長陳榮清氣憤表示，市府拿了大樹很多資源，卻不見有重大建設蓋在大樹，希望藉此讓市府對地方重視。

陳榮清說，大樹周邊的鳥松、大社等地都有大型建設，市府在大樹取那麼多自來水，卻什麼建設也沒有，因今天有很多局處官員都有列席，希望透過發飆「上去吼一吼」，來希望他們重視，可能沒有實際幫助，但也藉機抒發一下心情。

擔任大樹區里長主席主席的檨腳里長孫國憲表示，這次會議里長共提32案，多是一些如水溝、道路、擋土牆等小工程，但很多案各局處都用「有經費就做」、「會再研議」等理由搪塞，里長們對這些答覆非常不滿意，因而離席抗議。

列席會議的高雄市議員吳利成為里長打抱不平，指出在議會就常跟市府提到，市府在大樹拿了很多資源，光自來水就為大高雄貢獻逾八成，卻不見有為大樹蓋什麼建設，還要繼續鑿井、把兵工廠等鄰避設施遷到大樹，希望市府能重視大樹居民權益與地方發展。

大樹區長楊明融說，里長們求好心切提出許多建設，但市府資源有限，不可能全部都做，會列出幾項重點優先項目先進行，其他提案會列入後續追蹤，強調市府會盡力讓大樹越來越好。

大樹區里長主席孫國憲說，這次里長所提案都是如水溝、道路等小工程，市府卻仍用多種理由塘塞，讓里長們非常不滿意。圖／高雄市議員吳利成提供
大樹區里長主席孫國憲說，這次里長所提案都是如水溝、道路等小工程，市府卻仍用多種理由塘塞，讓里長們非常不滿意。圖／高雄市議員吳利成提供
市議員吳利成為里長們打抱不平，希望市府重視大樹地區地方發展。圖／高雄市議員吳利成提供
市議員吳利成為里長們打抱不平，希望市府重視大樹地區地方發展。圖／高雄市議員吳利成提供

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