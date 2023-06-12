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大雷雨轟炸南台灣 屏縣府關注農損通報

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
大雷雨轟炸南台灣，屏東縣政府加強各鄉鎮公所聯繫，若有災損立即通報協助，並提醒農民做好防災作業。記者張已亷／攝影
大雷雨轟炸南台灣，屏東縣政府加強各鄉鎮公所聯繫，若有災損立即通報協助，並提醒農民做好防災作業。記者張已亷／攝影

台灣全島因低壓帶影響，今起至17日易有短延時強降雨，依中央氣象局資料顯示，屏東縣今天有局部大雨或豪雨。屏東縣農業處表示，將加強聯繫各鄉鎮市公所，若有災情顯現，依農業天然災害救助速報作業規定辦理，彙整提報行政院農業委員會協助受損農產業迅速復耕，以減輕農民經濟負擔。

中央氣象局上午對屏東縣發布豪雨特報，應注意雷擊、強陣風、溪水暴漲，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。農業處鄭永裕處長表示，天候狀況較不穩定，呼籲農漁民密切注意天氣動態，提早因應，做好相關防災作業。

他提醒，在低窪、易淹水蔬菜田，務必要強化排水設施，而不耐雨害的葉菜、瓜果等作物，應搭設塑膠棚或使用塑膠布覆蓋，花卉應移入設施內或加強覆蓋保護。

在漁業部分，應檢視備用發電機能否正常使用，並適度調整養殖池水量，清理洩排水路及水閘門，以防池水滿溢時，養殖物流失。畜牧業部分，請注意畜禽舍加固、電器設備防止因雨漏電，並維持備用發電機正常操作及週邊排水疏通。

屏東縣 豪雨

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