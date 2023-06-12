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擁1捷1快1高交通優勢 高市啟動大寮都計第4次通盤檢討

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市捷運主機場及81期重劃區。圖／高雄市都發局提供
高雄市捷運主機場及81期重劃區。圖／高雄市都發局提供

高雄市大寮近年建設不斷推進，國道七號於今年3月奉行政院核定，屆時大寮將同時坐擁捷運、88快速道路與國道七號，具備1捷1快1高交通優勢，可快速串聯市區與產業園區，吸引周邊人口移居，帶動區域發展。為此高雄市府著手大寮都市計畫第四次通盤檢討，即日起公開徵求意見。

大寮首宗公辦第81期市地重劃預計今年完工，區內將啟動第一期公辦都市更新基地，打造大寮新都心。都發局表示，大寮都市計畫區面積約595公頃，計畫人口4.8萬人。除交通建設帶來人潮外，大寮捷運站(OT1)旁腹地，目前正辦理大寮社會住宅(第一期)建設計畫。為加速大寮機廠開發，並提升捷運站周邊生活機能，高雄市政府也積極招商規劃，期引入量販店兼具購物與娛樂功能，提供在地居民優質便利的購物環境。

都發局長吳文彥指出，有鑑於各種新建設與資源投入，都市計畫應積極檢討回應，大寮都市計畫第三次通盤檢討自103年公告實施，距今已9年，因應重大交通建設發展及適逢該區域已屆法定辦理通盤檢討年期，所以高雄市府正式啟動大寮都市計畫的第四次通盤檢討。這次通盤檢討的重要議題，包括重新檢討長期未開闢的整體開發地區、公保地解編檢討、地區公共設施需求盤點等，藉以帶動大寮地區整體發展。

都發局強調，此次都市計畫檢討是依據都市計畫法第26條規定辦理，於6月12日公告公開徵詢意見一個月，並訂於6月27日晚間6點30分於大寮區公所大禮堂舉辦地區座談會。民眾對於地區發展的意見，也都會在高雄市都市計畫委員會中充分的討論，歡迎民眾共同參與、提供意見，作為通盤檢討規畫的參考。連結網址

都市計畫 高雄市 捷運

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