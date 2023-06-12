快訊

政大法律系生遭控開賣淫公司媒介性交易 驚動校方：已展開調查

MLB道奇隊這活動成公關災難：商業和進步只能二選一？

天母停車場汙水洞吃人！5歲童掉入「滅頂」 北市府：將開罰

陳其邁前助理還原25年前經過 她 : 當事人發文與事實有落差

聯合報／ 記者徐如宜楊適群／高雄即時報導
陳其邁前國會助理在網路Po文，指20多年前南下為立委連任助選時碰到性騷擾案，陳雖非性犯罪事件的加害人，卻漠視犯罪事件帶給她的強大傷害。翻攝自網路
陳其邁前國會助理在網路Po文，指20多年前南下為立委連任助選時碰到性騷擾案，陳雖非性犯罪事件的加害人，卻漠視犯罪事件帶給她的強大傷害。翻攝自網路

陳其邁前國會助理在網路Po文，指20多年前南下為立委連任助選時碰到性騷擾案，陳雖非性犯罪事件的加害人，卻漠視犯罪事件帶給她的強大傷害，直指「暖男」形象是假。當時任職陳其邁立委辦公室的鄭姓、莊姓助理和辦公室工讀生，3人今天澄清還原事實表示，當事人發文內容和25年前事發經過有落差和出入。

這位前女助理描述，立委有向母親表示「XX要休養多久都沒關係，薪水照給，身體完全康復以後再回來上班」。結果兩個禮拜後，她接到鄭姓助理電話「委員要妳到辦公室辦離職手續」，致電委員問是什麼情況，委員冷冰冰回「辦公室好幾個助理都希望妳離職。」之後鄭姓助理更打來補刀「委員說這個月薪水誤撥了，請妳歸還」。

被點名的鄭姓助理說，1998年適逢第四屆立委選舉，時任立委的陳其邁在高雄競選連任，所有台北的助理在當年九月皆已南下輔選，立委辦公室同仁也全力協助昨夜發文的前助理，安頓她在高雄的交通、住宿等生活庶務。事發當晚，當事人自行騎車途中不幸發生車禍令人遺憾。

辦公室前助理表示，當事人受傷後，辦公室全力協助她在醫院的治療。陳其邁委員當晚人在台北，得知消息後除指派辦公室妥善照顧受傷同仁，並致電傷者家長表達歉意，並請傷者安心休養，康復後再回來上班。

前助理回憶說，當時陳其邁特別指派同仁，從高雄搭機陪伴當事人回台北返家休養，到12月5日選舉結束。鄭姓前助理說，當事人在家休息兩個多月，立法院也持續支付當事人薪資，非該助理所稱兩周。到12月5日選舉結束，該名前助理都沒有回到團隊上班，選後辦公室多次與她聯繫，對方表示無法回辦公室上班，因此由辦公室辦理離職手續。

連結：

#我們不要就這樣算了 #Me Too - Dcard

https://www.dcard.tw/f/mood/p/242522515?cid=2690366e-e4c7-475d-923a-ce84523d222c

陳其邁 立委選舉 離職

延伸閱讀

影／高雄豪大雨特報 陳其邁：水情燈號本周可望轉綠燈

前鎮積淹水到小腿肚 市民在陳其邁臉書留言：要停班課了？

影／前助理下班遇性騷控被漠視 陳其邁：遺憾自責道歉

陳其邁戰蔣萬安「北部粽3D油飯」 網譏：南部粽是水煮米糕

相關新聞

刷刷刷！暴雨襲高雄「水溝滿出來」 網友：雨大到雨刷沒作用

受低壓帶影響，高雄從今晨到上午遭雨彈狂炸，空中還不時夾擊閃電和轟隆隆的打雷聲，由於逢周一上班時間，不少機車騎士在雨中行進...

陳其邁前助理還原25年前經過 她 : 當事人發文與事實有落差

陳其邁前國會助理在網路Po文，指20多年前南下為立委連任助選時碰到性騷擾案，陳雖非性犯罪事件的加害人，卻漠視犯罪事件帶給...

高雄暴雨淹水半輪高 里長通報呼籲注意安全

中央氣象局今針對高雄市發布豪雨特報，市府上午7點三級開設0612豪雨應變中心。防範低壓帶引入強降雨宣洩不及，造成市區積水...

影／高雄豪大雨特報 陳其邁：水情燈號本周可望轉綠燈

高雄今天發布豪大雨特報，凌晨開始出現大雨，雷電雨彈狂炸，雨勢像用倒的。高雄市長陳其邁表示，以今天雨勢來看，這個禮拜水情調...

前鎮積淹水到小腿肚 市民在陳其邁臉書留言：要停班課了？

高雄市多個行政區出現急降雨，其中前鎮區和祥街、和義街一帶因雨水宣洩不及，淹到成人的小腿肚，馬路漫成一片汪洋，有里民的家具...

影／美少女小提琴手歐又方琴音動人 獨奏會今晚登場

高雄師範大學音樂系大二學生歐又方，4歲學小提琴，小學6年級就拿下文化盃音樂比賽冠軍，對音樂極有天賦。今晚7點30分她將在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦