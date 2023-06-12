陳其邁前助理還原25年前經過 她 : 當事人發文與事實有落差

陳其邁前國會助理在網路Po文，指20多年前南下為立委連任助選時碰到性騷擾案，陳雖非性犯罪事件的加害人，卻漠視犯罪事件帶給她的強大傷害，直指「暖男」形象是假。當時任職陳其邁立委辦公室的鄭姓、莊姓助理和辦公室工讀生，3人今天澄清還原事實表示，當事人發文內容和25年前事發經過有落差和出入。

這位前女助理描述，立委有向母親表示「XX要休養多久都沒關係，薪水照給，身體完全康復以後再回來上班」。結果兩個禮拜後，她接到鄭姓助理電話「委員要妳到辦公室辦離職手續」，致電委員問是什麼情況，委員冷冰冰回「辦公室好幾個助理都希望妳離職。」之後鄭姓助理更打來補刀「委員說這個月薪水誤撥了，請妳歸還」。

被點名的鄭姓助理說，1998年適逢第四屆立委選舉，時任立委的陳其邁在高雄競選連任，所有台北的助理在當年九月皆已南下輔選，立委辦公室同仁也全力協助昨夜發文的前助理，安頓她在高雄的交通、住宿等生活庶務。事發當晚，當事人自行騎車途中不幸發生車禍令人遺憾。

辦公室前助理表示，當事人受傷後，辦公室全力協助她在醫院的治療。陳其邁委員當晚人在台北，得知消息後除指派辦公室妥善照顧受傷同仁，並致電傷者家長表達歉意，並請傷者安心休養，康復後再回來上班。

前助理回憶說，當時陳其邁特別指派同仁，從高雄搭機陪伴當事人回台北返家休養，到12月5日選舉結束。鄭姓前助理說，當事人在家休息兩個多月，立法院也持續支付當事人薪資，非該助理所稱兩周。到12月5日選舉結束，該名前助理都沒有回到團隊上班，選後辦公室多次與她聯繫，對方表示無法回辦公室上班，因此由辦公室辦理離職手續。

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