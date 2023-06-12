高雄暴雨淹水半輪高 里長通報呼籲注意安全
中央氣象局今針對高雄市發布豪雨特報，市府上午7點三級開設0612豪雨應變中心。防範低壓帶引入強降雨宣洩不及，造成市區積水道路癱瘓。
今天上午受雨勢影響，前鎮區中華、凱旋淹水約半個輪胎高，前鎮區明孝里里長林浤澤巡視里內狀況，發現瞬間強降雨已讓里內和祥街、和義街、漁港等多處地帶淹水到小腿，趕緊通報市府單位協助排除積水，也呼籲里民注意安全。
根據上午9時水利署發布的淹水警報，高雄市鳳山區淹水一級警戒(前鎮站1小時雨量61.5mm)，如持續降雨鳳山區-忠義里、忠孝里、文華里、鎮北里、文德里、文福里、忠誠里、海光里、鳳崗里、縣口里、鎮西里、文山里、三民里、文英里、文衡里、北門里、光明里、和興里、曹公里、新樂里、瑞竹里、興仁里、縣衙里、興中里、青年路、文化路、光復路、澄清路、建請即時進行淹水通報及應變、低窪地區及道路請特別注意防範積淹水。
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