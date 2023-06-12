高雄暴雨淹水半輪高 里長通報呼籲注意安全

中央氣象局今針對高雄市發布豪雨特報，市府上午7點三級開設0612豪雨應變中心。防範低壓帶引入強降雨宣洩不及，造成市區積水道路癱瘓。

今天上午受雨勢影響，前鎮區中華、凱旋淹水約半個輪胎高，前鎮區明孝里里長林浤澤巡視里內狀況，發現瞬間強降雨已讓里內和祥街、和義街、漁港等多處地帶淹水到小腿，趕緊通報市府單位協助排除積水，也呼籲里民注意安全。