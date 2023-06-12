影／高雄豪大雨特報 陳其邁：水情燈號本周可望轉綠燈

高雄今天發布豪大雨特報，凌晨開始出現大雨，雷電雨彈狂炸，雨勢像用倒的。高雄市長陳其邁表示，以今天雨勢來看，這個禮拜水情調為綠燈應該沒有問題，希望雨下對地方，下得分散些、平均一些，不要有災情。

高雄氣象站今天上午10點15分發出的高雄市豪大雨即時訊息，24小時累積雨量達80毫米以上或1小時累積雨量達40毫米以上地區，包括：苓雅區:40mm/hr、前鎮區:52mm/hr、大寮區:44.5mm/hr。受低壓帶影響，易有短延時強降雨，今天高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，彰化、雲林及臺南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

陳其邁表示，高雄天氣今天受到西南氣流影響，發布豪大雨特報，今早7點三級開設水情應變中心，最大時雨量是發生在彌陀區的57公釐，尤其在幾個平地地區都下起大雨，預估下午雨勢可能會轉往山區，提醒民眾注意，做好相關應變措施。