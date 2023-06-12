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前鎮積淹水到小腿肚 市民在陳其邁臉書留言：要停班課了？

聯合報／ 記者王慧瑛任義宇石秀華／高雄即時報導
高雄市多個行政區出現急降雨，其中前鎮區和祥街、和義街一帶因雨水宣洩不及，一度淹到成人的小腿肚。圖／林浤澤提供
高雄市多個行政區出現急降雨，其中前鎮區和祥街、和義街一帶因雨水宣洩不及，一度淹到成人的小腿肚。圖／林浤澤提供

高雄市多個行政區出現急降雨，其中前鎮區和祥街、和義街一帶因雨水宣洩不及，淹到成人的小腿肚，馬路漫成一片汪洋，有里民的家具泡水在路上漂流，里長林浤澤透過臉書等方式傳遞積淹水實況，也通報市府水利局前來了解。

林浤澤表示，大雨一陣一陣下，間歇性大雨造成里內多處道路積淹水，他一早忙著巡視里內狀況，有里民住家家具泡水，忙著搶救，希望雨停後，積水趕快退去。

高雄市區大雨一陣一陣下，一早上班時段一度造成交通壅塞，要送孩子上學的家長苦不堪言，有民眾說「南部需要解渴，希望雨水集中降在集水區」，也有許多民眾關心是否達停班課標準，有人說「抽水機要出動了，以免低窪地區積水成災」，也有多人留言「不考慮停班課嗎？」、「雨下那麼大還要上班上課真的很危險」。

高雄市政府表示，市府水情中心已擴大三級開設，受低壓帶影響，易有短延時強降雨，提醒民眾要提高警覺，市府也緊盯雨勢狀況，密切防災。

高雄市區雨勢不小，交通也一度壅塞。記者任義宇／攝影
高雄市區雨勢不小，交通也一度壅塞。記者任義宇／攝影
高雄市區雨勢不小，交通也一度壅塞。記者任義宇／攝影
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高雄市區今天雨勢不小，博愛三路人行道出現積水。記者任義宇／攝影
高雄市區今天雨勢不小，博愛三路人行道出現積水。記者任義宇／攝影
網友在市長陳其邁臉書留言。圖／翻攝臉書
網友在市長陳其邁臉書留言。圖／翻攝臉書

高雄市 雨水 淹水

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