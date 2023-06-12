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低壓帶影響屏東 清晨大小雨勢不斷

中央社／ 屏東縣12日電
受到低壓帶影響，屏東12日清晨起就下起雨勢，在離島小琉球原本清楚可見的本島岸際，則因為雲層太厚而遮蔽。（民眾提供） 中央社
受到低壓帶影響，屏東12日清晨起就下起雨勢，在離島小琉球原本清楚可見的本島岸際，則因為雲層太厚而遮蔽。（民眾提供） 中央社

受到低壓帶影響，屏東今天清晨起就下起雨勢，東港鎮累積雨量達177毫米，在離島小琉球原本清楚可見的本島岸際，則是被厚雲層遮蔽；消防局則表示，截至午前無災情傳出。

依中央氣象局資料，受低壓影響，屏東雨量從今天凌晨0時累積至上午10時30分，東港鎮雨量達177毫米、新園鄉也降下158毫米雨量。

屏東雨勢從今天清晨就開始下，讓起床上班、上學的族群也些措手不及。家住東港鎮的洪姓高中生告訴中央社記者，因為在高雄讀書，必須清晨5時30分就要起床，自己騎腳踏車去等校車，要出門雨勢並不大，卻頓時降下大雨，來不及穿雨衣，稍微被雨淋濕了衣服。

另外，小琉球則是從清晨4時許就開始下雨，李姓居民說，原本要外出運動，聽見「滴滴答答」下雨聲而作罷，原本清晰可見的本島岸際則是被厚厚雲層遮蔽。屏東縣消防局表示，截至午前並無災情傳出。

屏東縣 雨量

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