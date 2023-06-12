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影／美少女小提琴手歐又方琴音動人 獨奏會今晚登場
高雄師範大學音樂系大二學生歐又方，4歲學小提琴，小學6年級就拿下文化盃音樂比賽冠軍，對音樂極有天賦。今晚7點30分她將在高雄仁武區禾森音樂藝術空間舉辦個人第2場小提琴獨奏會「漫想樂劇」，演繹貝多芬等名曲，未來希望能進德國柏林藝術學院深造，成為一名小提琴家。
出身音樂世家的歐又方，父親歐明仁是小提琴老師，姑姑歐文玉教鋼琴，她和姊姊獲父親啟蒙，都是小提琴好手。歐明仁指一對女兒每晚必聽音樂才能入眠，每天自動自發至少練琴4小時，也磨出專注定力。
在歐明仁眼中，小女兒又方的音樂天賦與生俱來，自我要求高，也追求完美，很能詮釋原曲的精髓。姑姑歐文玉則說，又方在演奏上有自己的主見，會研究作者的生平及曲風再做出演繹，琴音細膩也具爆發力。
現年19歲的歐又方小學3年級起征戰大小音樂比賽，5年級就入選高雄市交響樂團附設青少年交響樂團小提琴手，2018年隨樂團赴日本東京交流演出，擔任小提琴首席。隔年參加高雄春藝的「台灣囝仔世界的飛向」的音樂公演，也舉辦個人首場小提琴獨奏會「浪漫隨想」。
她的實力在高中時大爆發，高一時拿下全國音樂比賽第2名，高三時拿下全國賽特優第一名。就讀高師大音樂系後，校內弦樂組協奏曲比賽她也以小提琴演出拿下第2名。
今晚的獨奏會她準備4首不同時代的曲目，跨越4個世紀，涵蓋巴洛克風、貝多芬的古典風格、高雪芙音樂的浪漫風及巴爾托克的音樂風格，將以琴音展現優異才華。
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