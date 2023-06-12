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讓孩子與國際接軌 李喬如籲：雙語教育不能停

聯合報／ 記者徐如宜楊適群／高雄即時報導
高雄市議員李喬如建議推動英語成為國家的第二官方語言，才能讓雙語教學落實在學生受教權上。記者楊適群／攝影
高雄市議員李喬如建議推動英語成為國家的第二官方語言，才能讓雙語教學落實在學生受教權上。記者楊適群／攝影

高雄市議員李喬如今天在市政總質詢中表示，反對國教行動聯盟日前提出的停止雙語教學及相關補助。她說，要讓孩子有世界觀，必須要靠英文教育才能邁向國際。呼籲教育局仍要重視英文教學的師資和課程，不能讓長期推動的雙語教學就此停擺影響孩子受教。

國教行動聯盟日前質疑雙語教育無法提升學習動機，要求政府檢討雙語政策。但李喬如說，為讓孩子參與國際競爭及落實公平的英文受教權，建議推動英語成為國家的第二官方語言。

蔡英文總統的雙語教學政策規劃2030年全面實施，國教行動聯盟卻有不同聲音，李議員表示，為讓中、下經濟階層家庭的孩子能公平獲得英文受教權，學校雙語教育不能停。

李議員認為，為讓孩子參與國際競爭、走向世界，英文教育要有使命感，她尊重國教聯盟的看法，但孩子不能輸在起跑點，英文教育應向下札根；英文教育主要學習環境為學校和補習班。李議員說，家庭經濟環境好的學生，才有能力接受補習教育，但這對經濟弱勢學生並不公平。

長期推動雙語教育的李議員表示，如果偏廢學校英文教育，台灣孩子的英文能力將強者愈強、弱者愈弱，雙語教育雖有爭議，但不能停止。

李議員建議推動英文成為國家的第二官方語言，並列為12年教育課綱，讓孩子天天上英文課，她認為，英文家庭環境不夠，只能靠學校英文教育補強。李議員也擔心停止雙語教育補助要點將影響高雄爭取相關經費。

教育局長謝文斌指出，包括國教聯盟和全國教師工會均提出相關檢討和建議，但台灣雙語政策大方向是必要的，為避免中低經濟家庭的英文學習資源產生落差，還是應該用政府力量推動雙語教育，並採漸進、生活化和沈浸式教育來推動。

另外，國民社會救助法不符國情，亦缺乏人性化尊嚴，李議員認為應該進行修正；她說，物價急速上漲下，高雄敬老禮金卻凍漲10年，建議陳其邁市長將敬老金由1000元調漲為2000元。

陳市長說，為體恤台灣整體現況的改變，社會救助和標準應該進行檢討，尤其公教人員調薪及物價上漲，市府將進行社會福利和資源的整體檢討。

李議員並關注旗津區中洲二路129巷抵觸戶同意都市計畫道路、臨港輕軌線旁鼓山區鼓山二路182巷及168巷開闢道路時程、旗津區貝殼館海綿至風車公園開發海上娛樂場域等議題，期盼市府重視及推動。

高雄市教育局長謝文斌表示，尊重國教聯盟和全國教師工會提出雙語相關檢討和建議，但台灣雙語政策的大方向是必要的。記者楊適群／攝影
高雄市教育局長謝文斌表示，尊重國教聯盟和全國教師工會提出雙語相關檢討和建議，但台灣雙語政策的大方向是必要的。記者楊適群／攝影

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