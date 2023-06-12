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愛柴山成癡 黃柏霖第800趟柴山背水目標達成

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市議員黃柏霖是柴山背水志工，跑行程空檔就著裝上山讓身心沉澱，已持續15年不中斷，每趟背水20公升，已累計達800趟。本報資料照片
高雄市議員黃柏霖是柴山背水志工，跑行程空檔就著裝上山讓身心沉澱，已持續15年不中斷，每趟背水20公升，已累計達800趟。本報資料照片

高雄柴山奉茶文化延續超過30年，一群背水人不分晴雨、出錢出力，在山中煮養生茶無限量供應山友，被背水人堅毅身影打動，愈來愈多人加入「背水好漢」行列，助人又健身。市議員黃柏霖也是背水志工，跑行程空檔就上山讓身心沉澱，持續15年不中斷，每趟背水20公升，已累計達800趟。

黃柏霖說，昨天是他累積背水奉茶第800桶，回首過程，他從沒認真想過可背著20公升的水持續這麼多趟，就是有一股認真傻勁讓他愈背愈熱血，他說，人生就像微積分，先微分到每一個量子念頭，接著在積分珍惜每天無時無刻的念頭和行動，累積起來就會成為更好的自己。

54歲的黃柏霖，已連任5屆高雄市議員，他2024將代表國民黨參選三民區立委，對決民進黨現任立委李昆澤。

黃柏霖行程空檔常往柴山跑，他說，爬山好處多，讓他精神更好，讓身心靈有更好的互動與調和，享受與大自然融為一體的自在感，黃柏霖在柴山有一票志同道合朋友，昨天有山友送上蛋糕，慶祝他背水登山第800回達陣。

部分柴山背水志工會一口氣連走3處奉茶點，約需5個多小時，這項超級任務被山友稱為「全壘打」，挑戰性十足。

高雄市議員黃柏霖是柴山背水志工，跑行程空檔就著裝上山讓身心沉澱，已持續15年不中斷，每趟背水20公升，已累計達800趟。本報資料照片
高雄市議員黃柏霖是柴山背水志工，跑行程空檔就著裝上山讓身心沉澱，已持續15年不中斷，每趟背水20公升，已累計達800趟。本報資料照片
高雄市議員黃柏霖是柴山背水志工，跑行程空檔就著裝上山讓身心沉澱，已持續15年不中斷，每趟背水20公升，已累計達800趟。本報資料照片
高雄市議員黃柏霖是柴山背水志工，跑行程空檔就著裝上山讓身心沉澱，已持續15年不中斷，每趟背水20公升，已累計達800趟。本報資料照片
高雄市議員黃柏霖在柴山有一票志同道合朋友，昨天有山友送上蛋糕，慶祝他背水登山第800回達陣。圖／高雄市議員黃柏霖提供
高雄市議員黃柏霖在柴山有一票志同道合朋友，昨天有山友送上蛋糕，慶祝他背水登山第800回達陣。圖／高雄市議員黃柏霖提供

黃柏霖 山友 柴山

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