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轟隆隆！雷雨狂炸高雄 「14個行政區」清晨雨量破百

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
高雄市鼓山區清晨大雷雨部分路段淹水。記者古和純／攝影
高雄市鼓山區清晨大雷雨部分路段淹水。記者古和純／攝影

低壓帶今早影響高屏，清晨大雷雨嚴重影響高雄民眾上班上課，市區多處主要路段淹水外，就連仁武區月底即將完工的滯洪池附近社區，都已出現積水不退的現象，據高雄氣象站資料，高雄累積雨量破百有14個行政區，但「時雨量」破百就有11個。

今晨南部已有明顯降下豪雨。水利署上午警訊，高雄彌陀區、楠梓區淹水一級警戒，蚵仔寮站3小時雨量已達136毫米，低窪地區慎防積水。

高雄氣象站上午也發布大雷雨示警訊息，短延時強降雨，將持續時間至上午9時45分止。路面濕滑，步行與開車請注意安全。能見度低，請注意行車安全、減速慢行。切勿在河流、溪澗或低窪地區逗留。

據高雄氣象站資料顯示，3小時累積雨量達100毫米以上地區， 鼓山區、彌陀區、梓官區。1小時累積雨量達100毫米以上地區，楠梓、苓雅、左營、三民、新興、小港、旗津、鳳山、大寮、仁武、橋頭，其中三民區時雨量高達162.5毫米，雨勢最為顯著。

高雄仁武八卦里部分區域積水不退有淹水情況。圖／取自臉書社團「{仁武人}※大小事」
高雄仁武八卦里部分區域積水不退有淹水情況。圖／取自臉書社團「{仁武人}※大小事」

高雄市鼓山區清晨大雷雨部分路段淹水。記者古和純／攝影
高雄市鼓山區清晨大雷雨部分路段淹水。記者古和純／攝影

高雄市鼓山區清晨大雷雨部分路段淹水。記者古和純／攝影
高雄市鼓山區清晨大雷雨部分路段淹水。記者古和純／攝影

梅雨 大雷雨

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