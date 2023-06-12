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暴雨狂炸高雄白天像黑夜 網友哀號：可不可以放豪雨假

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
中央氣象局雷達回波圖降雨分布，已針對「高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息。圖／中央氣象局官網
中央氣象局雷達回波圖降雨分布，已針對「高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息。圖／中央氣象局官網

受梅雨鋒面滯留影響，高雄從今晨到上午狂降暴雨，空中不時夾擊閃電和打雷聲，白天猶如黑夜；有網友形容「雨像用倒的」，還有網友哀號「可不可以放豪雨假」、「一早直接幫孩子請假，實在不想騎車」，包括鳳山等8區24小時降雨量達80毫米，另有仁武等4區時雨量已超過40毫米，其中仁武和梓官達二級警戒。

根據高雄氣象站，豪大雨即時訊息，24小時累積雨量達80毫米以上的地區，包括楠梓區89mm/24hrs、苓雅區90mm/24hrs、左營區96.5mm/24hrs、小港區97.5mm/24hrs、鳳山區99.5mm/24hrs、大寮區92mm/24hrs、彌陀83.5mm/24hrs。

另1小時累積雨量達40毫米以上地區包括鼓山區48.5mm/hr、三民區41.5mm/hr、新興區40mm/hr、旗津區41.5mm/hr、仁武區40.5mm/hr、梓官區49.5mm/hr。

PTT網友形容高雄的雨像用倒的，有網友提醒，雷雨持續轟炸市區，周一上班小心行車安全；有網友說「塞爆，大家都開車」；有網友哀號「這雨真大，不想爬出去」、「可不可以放豪雨假」。

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