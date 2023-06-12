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高雄「排毒街」 取締諜對諜 警：比玩密室逃脫還難

聯合報／ 記者林保光王勇超／高雄報導
高雄市警察局針對色情行業，多以不定期方式突襲臨檢。圖／讀者提供
高雄市警察局針對色情行業，多以不定期方式突襲臨檢。圖／讀者提供

高雄「排毒街」原以台式理容院居多，後來越南養生館竄起，疫情解封後，部分店家引入來台觀光的泰國小姐，因新鮮感十足造成轟動。查緝過程常上演諜對諜，警方形容「比玩密室逃脫遊戲還難」。

市警局專責取締八大行業的警官說，情色業者相當敏感，除安裝監視器、臨檢燈，還以密碼門阻擋通往房間走道或將客人帶往透天厝頂樓，走陽台到相鄰透天厝內交易。

一家養生會館股東表示，高雄20多年前不少台式理容院暗中經營性交易，店裡放有理髮椅，幾乎午後才開門，營業到隔天凌晨打烊，門口或招牌寫「純」按摩，尋芳客一看就知道其實「不純」。

疫情解封後，部分店家引進拿觀光簽證來台的泰籍年輕女子上班，假觀光卻從事性交易。

1名警官說，警方當然知道那些店家暗藏春色，多以不定期方式突襲臨檢，若要直接進入查緝須有人檢舉或取得具體事證，才能聲請搜索票入內，有一定難度。

「道高一尺、魔高一丈！」警方說，以往找陌生面孔喬裝男客，通常可順利蒐集到店內陳設及交易模式，再聲請搜索票查緝。近年業者警覺性提高，甚至要求檢查手機，查看通訊軟體是否有警察公務群組，警察為通過業者檢查，會得向友人借手機。

市警局統計，去年取締色情共查獲58件272人，其中外籍女子31件55人，今年1月至5月15日查獲外籍女子涉及從事性交易8件11人，比去年同期略增，11名外籍女子以越南籍8人最多，其次泰國籍2人、柬埔寨1人。

警方發現有東南亞女子以觀光名義來台從事性交易，利用14天或1個月觀光簽證期限，海撈後就回國，有人認為就算被抓也以社會秩序維護法裁罰，接客1、2次就回本，甘願逾期出境受罰。

警方說，有注意到泰籍女子拿觀光簽證來台疑透過應召站從事性交易，將持續查緝。

性交易 透天厝 簽證

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