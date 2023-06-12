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高雄排毒街豔名遠播 遊走灰色地帶

聯合報／ 記者王勇超林保光張議晨任義宇王慧瑛／高雄報導
越南養生館的小姐，穿著露出「事業線」的性感短裙洋裝攬客。記者王勇超／攝影
越南養生館的小姐，穿著露出「事業線」的性感短裙洋裝攬客。記者王勇超／攝影

高雄九如路、建國路一帶，有多家「掛羊頭賣狗肉」的色情按摩店，被尋芳客稱為「排毒街」，在情色論壇引發討論，成另類高雄之春，地方認為高雄發展觀光，排毒街豔名在外，恐影響城市形象。學者、婦團建議，與其充滿灰色地帶，不如好好管理，促性產業走向合法化，對消費者、從業人員更有保障。

市府強調，持續針對八大行業高風險場域聯合稽查，若查獲違規，稽查小組會依權管法令裁處，一旦涉妨害風化遭法辦，法院判決勒令歇業，經發局會廢止其登記。至於性產業合法化等觀點，考驗社會接受度，須等輿論、氛圍更成熟才有討論空間。

「排毒街」以越南養生館為主，巷弄內則有幾家台式理容院低調經營，兩者市場有區隔。三民區1名里長說，有些養生館有合法牌照，要有具體違法事證才能檢舉，相信警方有定期取締；九如路居民說，有養生館遭取締後不久又掛起招牌重新營業，難怪抓不完。

中山大學社會系教授陳美華主張性產業應合法化，她說，與其硬性劃定性專區引發反彈，不如召集商家、民眾協調如何納管，與民眾日常生活不要直接接觸或干擾，社會對性專區接受度有逐年上升趨勢。

「主政者不敢打開潘朵拉盒子！」陳美華說，高雄還沒有性專區，但尋芳客知道要去那條街、那棟樓，對政治人物、政黨來說，觸及性交易議題有性道德壓力，其實性道德也在變化中，市府可尋找協商機制，建議主政者可著手規畫，保障性工作者基本工作權。

中山大學公共事務管理研究所教授彭渰雯身兼高雄市婦女新知協會理事，她說，坊間理容院、按摩業暗藏色情是公開秘密，性產業應走向合法化，性工作者也是勞工，是否遭受不當剝削須被正視，也可讓性工作者組織工會，推動建立合理、平等互動的消費倫理。

彭渰雯直言，主政者可能顧及得罪婦女選票等考量，認為處理性產業是燙手山芋，但透過有制度的管理，可減少藏汙納垢的事。

彩色頁女性願景協會總監王介言說，與其充滿灰色地帶，不如透過配套去管理，性產業合法化讓公權力更有著力點。

性專區 按摩

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