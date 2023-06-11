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用雙腿丈量世界！屏東內埔馬拉松好手鍾運華勇奪世界第一

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
用雙腿丈量世界！屏東縣內埔鄉馬拉松好手鍾運華勇奪世界第一。記者張已亷／攝影
用雙腿丈量世界！屏東縣內埔鄉馬拉松好手鍾運華勇奪世界第一。記者張已亷／攝影

屏東縣內埔鄉66歲馬拉松好手鍾運華體力過人，今年4月前往美國紐約皇后區參加馬拉松賽，克服當地極端氣候，忍受水泡等不適，歷經10天賽事擊敗他國選手，跑了近900公里，勇奪世界第一。他說，妻子的鼓勵與支持是他最大動力，他9月30日將赴尼泊爾挑戰15天聖母峰基地營登山挑戰賽，人生目標是「用雙腿丈量世界，用雙眼探求世界之美」。

鍾運華就讀屏東高中時接觸馬拉松運動，每天都會在操場練跑，當時就勇奪校內5公里比賽冠軍，多次代表校方參賽，屢創佳績。6年前自內埔郵局退休後，重拾長跑運動，2017年再到麟洛運動公園比賽，取得第9名佳績，因緣際會下加入潮州慢跑協會，就此開啟他的馬拉松生涯，投身參與國內大小賽事，更跑遍世界40多個國家，挑戰自我極限，他說，「行萬卷書不如行萬里路」，跑馬之旅拓展視野，增廣見聞。

他今年4月搭機前往美國紐約參加10日超馬賽，不同於台灣溫暖濕熱的氣候，當地日夜溫差大，夜晚僅剩6、7度，賽事期間還颳風打雷下大雨，他腳踩夾腳拖，以洋蔥式穿法應對，過程中因等待天氣穩定，落後希臘選手60多公里，再加上水土不服嘔吐、腳起水泡十分疼痛，一度想要棄賽，但同行戰友鼓勵「要把台灣的面子爭回來！」，像是被打了興奮劑，鍾運華連跑48小時不睡覺，最後超前希臘選手13公里，勇奪60到69歲組冠軍，為國爭光，他說，致勝關鍵不是一直加速，而是在最後還能永不放棄，堅持到底，「客家人就是堅忍不拔，發揮硬頸精神！」

潮州慢跑協會在鍾回國後舉辦慶祝餐會，致贈布條、獎盃，他現場分享過去到巴西聖保羅參與國際賽趣聞，他說，當時清晨外出練跑，居然遇上搶匪前後包抄，他立刻以百米速度脫逃，跑給歹徒追，被追了2、3公里，雙方進入上坡，歹徒體力不支放棄，他笑著說，當時他在高處大喊「台灣第一！」，氣得對方直跺腳。

鍾運華說，妻子的鼓勵與支持是他堅持下去的最大動力，他在9月30日將赴尼泊爾挑戰15日聖母峰基地營登山挑戰賽，「超越自我，挑戰極限，永不終止」，他期許自己能「活到老，跑到老，跑出活力，跑出健康」。

屏東縣內埔鄉馬拉松好手鍾運華勇奪世界第一，潮州慢跑協會舉辦慶祝會致贈布條和特色獎盃。記者張已亷／攝影
屏東縣內埔鄉馬拉松好手鍾運華勇奪世界第一，潮州慢跑協會舉辦慶祝會致贈布條和特色獎盃。記者張已亷／攝影
屏東縣內埔鄉66歲馬拉松好手鍾運華鍾運華說，妻子的鼓勵與支持是他堅持下去的最大動力。記者張已亷／攝影
屏東縣內埔鄉66歲馬拉松好手鍾運華鍾運華說，妻子的鼓勵與支持是他堅持下去的最大動力。記者張已亷／攝影
用雙腿丈量世界！屏東縣內埔鄉馬拉松好手鍾運華勇奪世界第一，期許自己能「活到老，跑到老，跑出活力，跑出健康」。記者張已亷／攝影
用雙腿丈量世界！屏東縣內埔鄉馬拉松好手鍾運華勇奪世界第一，期許自己能「活到老，跑到老，跑出活力，跑出健康」。記者張已亷／攝影
屏東內埔馬拉松好手鍾運華4月到美國紐約參加10日超馬賽，穿夾腳拖勇奪世界第一。記者張已亷／攝影
屏東內埔馬拉松好手鍾運華4月到美國紐約參加10日超馬賽，穿夾腳拖勇奪世界第一。記者張已亷／攝影
屏東縣內埔鄉66歲馬拉松好手鍾運華今年4月前往美國紐約皇后區參加馬拉松賽，勇奪世界第一。記者張已亷／攝影
屏東縣內埔鄉66歲馬拉松好手鍾運華今年4月前往美國紐約皇后區參加馬拉松賽，勇奪世界第一。記者張已亷／攝影

馬拉松 運動 屏東縣

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