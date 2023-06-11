鑿井抽水農民憂 高市水利局：水層不同不致相互干擾

由於近來南部水情嚴峻，高雄市水利局選定大樹區高屏溪沿岸開鑿11口抗旱水井，預計7月底再增加50口，總計將達123口。當地農民疑慮，因為大樹盛產玉荷包，擔心過度開鑿恐讓當地水源不足，無法灌溉果樹影響農作。

大樹農會總幹事歐幸娟表示，日前有農民反映，抗旱水井開挖後，原本農地灌溉的水井傳出有抽不到水的狀況，質疑「水被搶走了」。市府獲悉後立即聯絡汙水處理廠，由廠方備妥每日1千公噸的水量，讓有車可載運的農民能運回灌溉，或以運水車直送農地讓農民儲存水桶使用，農民生計才沒受到影響。

歐幸娟說，近期南部地區降雨較多，集水區或水庫水量逐漸回升。因此現階段抗旱水井已非民生用水的主要來源。但備而不用，作為防旱用水供應來源之一確實有其必要，也因此農民多能理解，共體時艱一同面對極端氣候帶來的挑戰。

水利局表示玉荷包大多種在山坡地，抗旱水井都在平地且多砂質地層開鑿，抽水影響範圍距離週邊約200至300公尺左右，和農民灌溉水井位置差距較遠，應不致於互相干擾。

水利局表示，大樹區抗旱水井鑿設深度介於100公尺至150公尺，採分散地點且不同深度取水。農民所鑿水井取水層較淺，兩者取水深度不同並非同一水層，不至於影響農民灌溉需求。水利局強調，會持續監控地下水層變化。

水資源專家、現為國立屏東科技大學土木工程學系名譽教授丁澈士表示，抗旱水井是缺水時期臨時水源的來源，主要因應缺水期的使用，開鑿深度與一般農民私鑿約30公尺的水井水層不同，相互干擾的情況不大。但因近年土地使用、氣候變遷等環境因素，導致淺層水井的地下水位下降，以致抗旱水井的設置，反而讓農民以為搶走了灌溉用水。