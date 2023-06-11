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高雄事廢無處去 環保局拚南區綠能發電示範廠今年定調

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市環保局長張瑞琿視察焚化廠操作情形。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局長張瑞琿視察焚化廠操作情形。圖／高雄市環保局提供

高雄市四座垃圾焚化廠運轉已超過20年的設計年限，為延續焚化爐壽命，環保局調整事業廢棄物預約進廠量，議員批評清運廠商每早上線預約垃圾車進廠貯坑，像搶演唱會門票一樣難。環保局表示，目前每日開放預約量約900噸，今年處理量能預估約123萬噸以下，希望南區綠能發電示範廠整改計畫今年能定調。

高雄市焚化廠以處理民生垃圾為主，有餘裕量時才開放處理高雄的事業廢棄物，去年就有清運業者反應事業廢棄物進廠量不夠。議員林智鴻表示，清運業者每天上午9點半就守在電腦前，上線線預約垃圾車進場貯坑，但很多還是搶不到。

高雄市廢棄物調度中心於110年12月成立，讓廢棄物產源及清除業者的進廠申請，為單一窗口、統一程序，以前重複申請的情形不再發生。環保局說，採線上預約機制，提供業者公平公開的預約進廠平台，好處是各焚化廠間得以聯合運作，突發狀況時跨廠即時調度、互相支援，加上系統公告與line推播將即時訊息通知業者，減少以前焚化廠經常大排長龍的情形。每筆進廠確認單數據都資料庫化置於雲端管理系統，環保局得以資訊化系統化管理進廠資料，掌握正確的數量與來源。

林智鴻說，因事業廢棄物處理已超過負荷，垃圾車載運卻進不去焚化爐，111年處理缺口就高達7.2萬噸。為了城市環境永續，市府應全面提升廢棄物處理量能及行政作業效能，加速南區綠能發電示範廠整改，避免垃圾廢棄物棄置隱憂發生。

環保局指出，因為仁武、岡山廠陸續進行焚化設備整修改善，造成處理量能下降，在妥善處理民生垃圾後，每日可代處理高雄一般事業廢棄物的開放量下降，目前每日開放量約900噸，今年處理量能預估約123萬噸以下。 局長張瑞琿表示，預約制是為了因應貯坑狀況，並保障家戶垃圾可以優先入廠處理。中區、南區廠已超過20年，爐體有些問題，雖都有歲修維護更新，但有些狀況無法提升，已在努力，希望南區綠能發電示範廠整改計畫今年會定調。

環保局表示，目前各廠的貯坑量大約在85%至95%。環保局針對解決此難題，將採方案包括：現階段各焚化廠正積極進行爐管改善提升運轉率；仁武、岡山廠於112至114年將由代操作的民間機構，各別投資8.5億及8.8億元進行焚化設備整修改善，以有效提升其焚化處理量能；建構固體再生燃料(SRF)事業廢棄物資源循環體系，以減少代處理高熱值廢棄物的數量；積極建置高效能垃圾處理設施突破困境，目前持續與在地民眾及民意代表溝通，盡快達成共識。

環保局提醒民眾及事業單位，要加強進行廢棄物源頭減量，事業單位落實事業廢棄物循環再利用，以降低廢棄物產生量，度過這段焚化量降低的窘境。

廢棄物清除車輛進入資源回收廠狀況。圖／高雄市環保局提供
廢棄物清除車輛進入資源回收廠狀況。圖／高雄市環保局提供
高雄市南區資源回收廠廠營運超過20年，相關廢棄物焚化設施已老舊且維修不易，影響廢棄物處理效能。圖／高雄市環保局提供
高雄市南區資源回收廠廠營運超過20年，相關廢棄物焚化設施已老舊且維修不易，影響廢棄物處理效能。圖／高雄市環保局提供

廢棄物 垃圾車 高雄市

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