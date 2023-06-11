高雄下酒菜競賽激烈 評審陷「選擇障礙」決定加碼

高雄市府為配合萬眾矚目的啤酒音樂節，舉辦下酒菜料理競賽，原定要在第二階段評審中選出12家「優選店家」，但競爭激烈評審團陷入選擇障礙，主辦單位決定加碼至16家入選，至於最後的「優勝店家」得主，將在6月15日出爐。

高市府表示，今年啤酒音樂節盛大回歸，配合活動舉辦下酒菜料理競賽，多達64家隊伍報名，第一階段經網路票選後，有20家脫穎而出，第二階段則由內門總舖師「阿机師」吳義雄、美食達人李奇霖、健康美食達人蕭錫麟醫師、高雄在地女兒KOL萁萁、律師周元培等5位評審，進行試吃票選。

經由評審團試吃後，原定選出12家優選店家，但因各有特色難分軒輊，讓評審團陷入「選擇障礙」，主辦單位決定將優選店家增至16家，將在6月15日邀請藝人庹宗康擔任特別來賓加入評審團行列，與16名優選店家拍攝競賽短影片，從中選出最後的「優勝店家」。

經發局表示，「優勝店家」將在7月7日至7月9日高雄啤酒音樂節中，進駐「大會食堂」為大家提供最好吃的下酒菜，競賽短影片將在《嗨!營業中》節目YouTube頻道播出。