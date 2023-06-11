高雄下酒菜競賽激烈 評審陷「選擇障礙」決定加碼
高雄市府為配合萬眾矚目的啤酒音樂節，舉辦下酒菜料理競賽，原定要在第二階段評審中選出12家「優選店家」，但競爭激烈評審團陷入選擇障礙，主辦單位決定加碼至16家入選，至於最後的「優勝店家」得主，將在6月15日出爐。
高市府表示，今年啤酒音樂節盛大回歸，配合活動舉辦下酒菜料理競賽，多達64家隊伍報名，第一階段經網路票選後，有20家脫穎而出，第二階段則由內門總舖師「阿机師」吳義雄、美食達人李奇霖、健康美食達人蕭錫麟醫師、高雄在地女兒KOL萁萁、律師周元培等5位評審，進行試吃票選。
經由評審團試吃後，原定選出12家優選店家，但因各有特色難分軒輊，讓評審團陷入「選擇障礙」，主辦單位決定將優選店家增至16家，將在6月15日邀請藝人庹宗康擔任特別來賓加入評審團行列，與16名優選店家拍攝競賽短影片，從中選出最後的「優勝店家」。
經發局表示，「優勝店家」將在7月7日至7月9日高雄啤酒音樂節中，進駐「大會食堂」為大家提供最好吃的下酒菜，競賽短影片將在《嗨!營業中》節目YouTube頻道播出。
經發局公布通過第二階段評審的16家優選店家，有榕園鄉村料理、元榆牧場、Q 蛋臭鬥福、＋ㄨ豬血糕、武夜鹿鳴、奧瑪烘焙、老四川、三郎麵館、高雄中央公園英迪格酒店、黑橋牌企業股份有限公司、蔥錵燒肉居酒屋、不醉居酒屋 、HONKI 本氣、藝居酒屋、藏本燒炭火串燒及酉食 澄晴室。包含了人氣知名店家、人氣老店以及新銳餐廳，各家所推出料理各有特色，將在最後階段評審中，選出最後「優勝店家」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言