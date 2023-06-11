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高雄下酒菜競賽激烈 評審陷「選擇障礙」決定加碼

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導
下酒菜料理競賽第二階段評審出爐，共選出16家優選店家。圖／經發局提供
下酒菜料理競賽第二階段評審出爐，共選出16家優選店家。圖／經發局提供

高雄市府為配合萬眾矚目的啤酒音樂節，舉辦下酒菜料理競賽，原定要在第二階段評審中選出12家「優選店家」，但競爭激烈評審團陷入選擇障礙，主辦單位決定加碼至16家入選，至於最後的「優勝店家」得主，將在6月15日出爐。

高市府表示，今年啤酒音樂節盛大回歸，配合活動舉辦下酒菜料理競賽，多達64家隊伍報名，第一階段經網路票選後，有20家脫穎而出，第二階段則由內門總舖師「阿机師」吳義雄、美食達人李奇霖、健康美食達人蕭錫麟醫師、高雄在地女兒KOL萁萁、律師周元培等5位評審，進行試吃票選。

經由評審團試吃後，原定選出12家優選店家，但因各有特色難分軒輊，讓評審團陷入「選擇障礙」，主辦單位決定將優選店家增至16家，將在6月15日邀請藝人庹宗康擔任特別來賓加入評審團行列，與16名優選店家拍攝競賽短影片，從中選出最後的「優勝店家」。

經發局表示，「優勝店家」將在7月7日至7月9日高雄啤酒音樂節中，進駐「大會食堂」為大家提供最好吃的下酒菜，競賽短影片將在《嗨!營業中》節目YouTube頻道播出。

經發局公布通過第二階段評審的16家優選店家，有榕園鄉村料理、元榆牧場、Q 蛋臭鬥福、＋ㄨ豬血糕、武夜鹿鳴、奧瑪烘焙、老四川、三郎麵館、高雄中央公園英迪格酒店、黑橋牌企業股份有限公司、蔥錵燒肉居酒屋、不醉居酒屋 、HONKI 本氣、藝居酒屋、藏本燒炭火串燒及酉食 澄晴室。包含了人氣知名店家、人氣老店以及新銳餐廳，各家所推出料理各有特色，將在最後階段評審中，選出最後「優勝店家」。

下酒菜料理競賽原定選出12家優選店家，但5位評審團成員在評選時陷入「選擇障礙」，決定加碼至16家入選。圖／經發局提供
下酒菜料理競賽原定選出12家優選店家，但5位評審團成員在評選時陷入「選擇障礙」，決定加碼至16家入選。圖／經發局提供
入選的16家優選店家各具特色，將在6月15日選出最後的「優勝店家」。圖／經發局提供
入選的16家優選店家各具特色，將在6月15日選出最後的「優勝店家」。圖／經發局提供

居酒屋 美食 英迪格酒店

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