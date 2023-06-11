御盟集團搶進酒店式公寓市場 抱回5座設計大獎
高雄御盟集團跨足高端旅宿、頂級餐飲品牌，除經營晶英國際行館，去年9月也進軍「酒店式公寓」新戰場，御盟國際驛館與「S・S・A・W春生夏・秋藏冬」4家餐廳同步開張，疫後住房率平均約4成，吸引商務人士、企業主入住，還有因為手術休養不便爬樓梯者也來小住。
御盟國際驛館以56坪至77坪規畫，打造2至4房格局，樓高3米6，相當氣派、舒適，總計161戶，每坪租金1000元起，最短租期1個月，如承租3個月起 ，單個月每戶租金5萬8500元起，適合出差商務人士、返台華人，甚至是原住家要裝潢，一家人需要尋找短期住處者。
高雄市鄭姓男子日前做置換髖關節手術，住家是透天房子，因為不方便上下樓，休養期間，他住進御盟國際驛館休養，他說，就像住進飯店，相當舒適。
芬蘭Arch設計大獎Arch Design Award（簡稱ADA）近日公布得獎名單，御盟集團旗下「御盟國際驛館YUIMOM Residence」與「S.S.A.W 春生夏 秋藏冬」二大品牌，是「德國iF設計大獎iF DESIGN AWARD」大贏家，一舉奪得ADA五大獎項，包含建築設計獎金獎、室內設計獎金獎、室內設計獎銀獎等，獲獎連連，顯示在建築與設計實力上深獲國際肯定。
業者表示，獲獎適逢御盟集團26周年，即日起至6月底，推出多樣優惠同歡慶，「SS Bar春．宇宙星空酒吧」、「SS Pâtisserie 夏．精品甜點」與「AW Café 冬．咖啡輕食」消費可享不分平假日85折，其中「AW Café 冬．咖啡輕食」手工冰淇淋買一送一。
御盟國際驛館經營模式獨特，市場接受度備受關注，業者在1至2樓規畫4家風格獨具餐廳，有別於市場上酒店式公寓多採建築經營與飯店品牌獨立營運模式，御盟國際驛館從客服、餐飲、維安、房務等，人力及管理直屬於御盟集團・晶英國際行館一線服務團隊挑大梁，同集團的永添藝術ALIEN Art執掌藝術與視覺設計，打造充滿藝術氣息的時尚居所，食、宿能一站式滿足。
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