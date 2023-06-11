「創新輪」首航高雄 桃紅塗裝成港區嬌點

Ocean Network Express （ONE）營運新租造船24136TEU （20呎標準貨櫃單位）級大型貨櫃輪-賴比瑞亞籍貨櫃輪「創新輪」（ONE INNOVATION），昨日首航高雄港，駛抵後停靠港內第六貨櫃中心高明貨櫃碼頭，臺灣港務公司高雄分公司特地致贈首航紀念牌，以迎接貨輪到來。

全船以豔麗桃紅色塗裝的「創新輪」，一駛進高雄港隨即成為港內關注嬌點。裝載的貨櫃也多為桃紅色且印著「ONE」字樣，巨大的船體在靠港後，更顯氣勢驚人。

港務公司表示，「創新輪」由台灣海洋網聯船務代理股份有限公司代理，預計投入歐洲航線，該船舶長達399.95公尺、船寬61.4公尺，總噸23萬5311噸，全船裝載貨櫃量達24136TEU。