旗津風箏節延長三倍塞車有解？在地人這樣說

高雄市府觀光局本月9日公布第二屆「旗津風箏節」活動，將在7月22日起一連3個周末舉辦，整體時長從去年的2天延長了3倍，市長陳其邁說，應能稍微分散去年爆滿的人潮，不過當地人認為，旗津交通要道少，除非限制外地車輛進入，否則塞車情況仍會重演。

第一屆旗津風箏節在去年8月20日、21日周末舉辦，兩天活動湧入超過7萬人次，讓唯一聯外道路過港隧道大塞車外，旗津兩條主要幹道擠滿人車，渡輪站排隊人潮更是延綿數公里，讓觀光客耗費大量時間卡在車陣中，當地居民進出也受到嚴重影響，引發民怨。

針對活動延長對舒緩交通的幫助，當地居民不看好。住在北汕的陳先生說，旗津僅有一條聯外道路，除非限制外地車輛通行，不然塞車戲碼仍會重演，只能期待未來的第二過港隧道、旗津輕軌能改善當地交通；振興里的林小姐也說，渡輪運量有限，排隊人潮仍會爆滿，可以多開闢其他航線分散壓力。

旗下里里長杜勝輝提到，旗津地形狹長，僅有中洲路、旗津路兩條主要幹道，連外道路更只有一條過港隧道，人潮一進來就容易塞車，建議市府在活動規畫時就要多安排與宣導大眾運輸接駁；中洲里里長郭美伶則無奈表示，人潮進來只有北旗津有助益，對中洲地區來說只有困擾，希望活動延長能達到紓解效果。

不過對在地商家來說就很值得期待，在旗津開咖啡廳的阿沁說，活動延長對人潮分散助益有限，但對在地店家幫助非常大，像今年初在活動、連假帶動下生意很好，但5月天氣開始轉熱以後，可以感受到人潮顯著低迷，希望能透過活動，再帶起一波商機；一位海產店老闆也說，要有人潮進來觀光，才能活躍旗津的觀光。

觀光局表示，目前活動仍在規劃階段，交通部分會與交通局、警察局等相關單位一起研議活動疏運計畫，也會與輪船公司討論加派船班，會多加鼓勵民眾利用大眾運輸前往，節省時間又方便。