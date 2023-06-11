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揪甘心！北高雄家扶「豬」你幸福遊 2寶爸樂享親子時光

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
北高雄家扶中心舉辦嘉義親子一日遊活動。圖／北高雄家扶中心提供
北高雄家扶中心舉辦嘉義親子一日遊活動。圖／北高雄家扶中心提供

北高雄家扶中心今天帶領320名親子來到嘉義三隻小豬觀光農場舉辦親子一日遊，不巧天空下著小雨，但同行2寶爸指出，平時忙於工作，假日根本沒機會帶孩子出來走動，這回能帶孩子出遊，感謝社會大眾的愛心與幫忙。

北高雄家扶中心主任吳瑞華指出，目前中心扶助家庭2500戶，其中有將近4500位兒少，在家扶中心社工用心及努力的陪伴之下，受扶助孩子及家庭已逐漸奮發向上，除了自身努力外，社會各界的支持及鼓勵更是家扶中心每位孩子最強而有力的後盾。

今天在嘉義三隻小豬觀光農場的園區，活動一開始，「保母愛家服務隊」志工媽媽帶來熱情且奔放的舞蹈，並引導孩子們與家長來個「愛的久久抱抱」，而園區陳設溫馨又可愛的小豬、大豬的裝置藝術，讓親子們相擁合照，盡情享受家庭的溫馨氣氛。

在這場難得的出遊活動，家扶中心志工設計闖關活動，使親子們能開放心胸玩樂，藉由親子同心協力完成任務，增進彼此之間感情，而活動第二階段，白人牙膏觀光工廠走走，讓親子們可有更多的體驗及學習，讓家長與孩子們都露出滿意的笑容。

不曾有機會帶2位孩子坐遊覽車旅遊的小良爸爸分享，平時忙於工作，假日也幾乎沒有時間帶小良兄弟出門，這回難得有善心團體捐資促成一日遊，讓他可以帶著孩子們一起出來走走，貼近享受家庭樂趣，內心相當感動。

北高雄家扶中心舉辦嘉義親子一日遊活動。圖／北高雄家扶中心提供
北高雄家扶中心舉辦嘉義親子一日遊活動。圖／北高雄家扶中心提供
北高雄家扶中心舉辦嘉義親子一日遊活動。圖／北高雄家扶中心提供
北高雄家扶中心舉辦嘉義親子一日遊活動。圖／北高雄家扶中心提供
北高雄家扶中心舉辦嘉義親子一日遊活動。圖／北高雄家扶中心提供
北高雄家扶中心舉辦嘉義親子一日遊活動。圖／北高雄家扶中心提供

小豬 親子 家扶中心

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