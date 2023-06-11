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害高雄楠梓5千戶雨天無電可用 台電找到「凶手」了
高雄楠梓區今天下大雷雨，怎料，上午9時22分許突然發生停電，影響共5056戶，台電高雄營業處表示，經查為雷雨避雷器故障，導致北營變電所第47饋線 (MF47)跳脫，經半小時工程人員搶修，已全數復電。
本周全台各地都有雨勢，好不容易久旱無雨的高雄終於下起大雨，沒想到，楠梓區雷雨交加竟發生逾5千戶大停電，且停電區域的路段號誌燈皆無法運作，楠梓分局員警獲報後，冒雨趕赴各個停電路口，協助疏導交通。
台電指出，9時24分轉供復電234戶，半小時候再復電3119戶，經工程人員冒著雷雨現場搶修後，在10時10分許終於全數復電，據查，該起停電原因為北營變電所第47饋線 (MF47)因接地過流電驛動作，也就是因雷雨避雷器故障，導致饋線跳脫。
本次造成停電區域為，高雄市楠梓區加宏路、加昌路、外環西路、吉昌街、宏昌街、秀昌街、信昌街、後昌新路、後昌路、後勁西路、軍校路、惠民路、壽民路、榮昌街、德民路、樂群路、藍昌路一帶共5056戶停電，警方表示，在10時20分許，交通號誌燈恢復正常。
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