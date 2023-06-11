阿波羅車隊10月出征澳洲太陽能車挑戰賽 望邀各界贊助

2023年世界太陽能車挑戰賽10月將在澳洲舉辦，阿波羅太陽能車隊將代表台灣出征。高雄科技大學模具系教授艾和昌擔任車隊指導，他表示，成軍25年的阿波羅太陽能車隊，連續創下4次世界大賽第二名佳績，更曾締造日本夢幻盃太陽能車競賽中單圈最快速紀錄，此次出征獲普利司通集團贊助專用車胎，努力再創佳績。

艾和昌表示，車隊長期發展世界領先的綠能、安全、智慧、雲端特色太陽能電動車技術，並以「綠電循環 永續動力」為主要理念，已完成的第九代車款（Apollo IX）為2人座跑車，長4.5米、寬1.5米、高1.2米，未來增加車寬可成5人座轎車。阿波羅九號太陽能車是可商業化的太陽能電動車，車上引擎蓋和車頂覆蓋了自主研發的撓性太陽電池模組，車內更安裝了模組化蓄電池組及智能電池管理系統，1次充電可行駛518公里，沿著環島1號線繞台灣一圈也僅僅只要充電2次。

台灣普利司通總經理石井聡人與艾和昌，宣布Bridgestone World Solar Challenge – 贊助活動。石井聡人表示，日本普利司通的企業理念以創始者石橋正二郎在50年前所提出的「最高品質貢獻社會」為使命，承諾人們實現碳中和的方式共同攜手向前，以及承諾人們每趟的移動旅程注入更多感動與樂趣。此部分與阿波羅太陽能車隊發展理念相符，也因此締造了兩方長期合作契機，都是為了綠能環保及永續社會而努力的理念而靠近。