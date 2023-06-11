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阿波羅車隊10月出征澳洲太陽能車挑戰賽 望邀各界贊助

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
普利司通集團贊助阿波羅太陽能車隊專用車胎，代表台灣出征「世界太陽能車挑戰賽」。圖／高雄科技大學提供
普利司通集團贊助阿波羅太陽能車隊專用車胎，代表台灣出征「世界太陽能車挑戰賽」。圖／高雄科技大學提供

2023年世界太陽能車挑戰賽10月將在澳洲舉辦，阿波羅太陽能車隊將代表台灣出征。高雄科技大學模具系教授艾和昌擔任車隊指導，他表示，成軍25年的阿波羅太陽能車隊，連續創下4次世界大賽第二名佳績，更曾締造日本夢幻盃太陽能車競賽中單圈最快速紀錄，此次出征獲普利司通集團贊助專用車胎，努力再創佳績。

艾和昌表示，車隊長期發展世界領先的綠能、安全、智慧、雲端特色太陽能電動車技術，並以「綠電循環 永續動力」為主要理念，已完成的第九代車款（Apollo IX）為2人座跑車，長4.5米、寬1.5米、高1.2米，未來增加車寬可成5人座轎車。阿波羅九號太陽能車是可商業化的太陽能電動車，車上引擎蓋和車頂覆蓋了自主研發的撓性太陽電池模組，車內更安裝了模組化蓄電池組及智能電池管理系統，1次充電可行駛518公里，沿著環島1號線繞台灣一圈也僅僅只要充電2次。

台灣普利司通總經理石井聡人與艾和昌，宣布Bridgestone World Solar Challenge – 贊助活動。石井聡人表示，日本普利司通的企業理念以創始者石橋正二郎在50年前所提出的「最高品質貢獻社會」為使命，承諾人們實現碳中和的方式共同攜手向前，以及承諾人們每趟的移動旅程注入更多感動與樂趣。此部分與阿波羅太陽能車隊發展理念相符，也因此締造了兩方長期合作契機，都是為了綠能環保及永續社會而努力的理念而靠近。

艾和昌說，在全球疫情下完成阿波羅九號太陽能車製作，近日也在車測中心完成車輛測試，上回車隊出國參賽是2017年，今年10月在澳洲舉辦的世界太陽能車挑戰賽，團隊學生成員非常珍惜此次世界大賽機會，也希望社會大眾及公司行號，慷慨捐助讓代表台灣出賽的學生團隊，讓台灣有創新熱情的年輕人能在世界大賽中展現台灣在綠能科技發展實力。

普利司通集團贊助阿波羅太陽能車隊專用車胎，助再創佳績。圖／高雄科技大學提供
普利司通集團贊助阿波羅太陽能車隊專用車胎，助再創佳績。圖／高雄科技大學提供
台灣普利司通總經理石井聡人（左二）將專用車胎交給高科大阿波羅太陽能車隊艾和昌教授（右二）。圖／高雄科技大學提供
台灣普利司通總經理石井聡人（左二）將專用車胎交給高科大阿波羅太陽能車隊艾和昌教授（右二）。圖／高雄科技大學提供
台灣普利司通團隊、阿波羅太陽能車隊隊員與阿波羅太陽能車第九代車款（Apollo IX）合影。圖／高雄科技大學提供
台灣普利司通團隊、阿波羅太陽能車隊隊員與阿波羅太陽能車第九代車款（Apollo IX）合影。圖／高雄科技大學提供

日本 澳洲 團隊

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