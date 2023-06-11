愛文芒果豐收價跌 消費者省荷包

進入愛文芒果產季，全台最早產區屏東縣，枋寮、枋山和獅子鄉都大豐收，昨不約而同辦芒果節促銷活動；枋山果農說，今年屏東雖豐收「大出」，但全台最大產區台南上周也上市，量大價跌，頂級批發價跌到每公斤150元，均價不到百元，獲利可能不及往年，消費者卻可省荷包。

屏東縣愛文生產面積約4000公頃，產量4.5萬噸，年產值約20億元，是全台僅次台南第二大產地，三分之一外銷，主要產區在枋寮、枋山、獅子及春日鄉，枋寮地區農會、枋山鄉公所和農會，及獅子鄉公所昨都辦芒果促銷活動。

縣府農業處說，屏東愛文芒果是全台最早產區，具內外銷實力，過去3年疫情影響全球消費市場，加上少了最大的大陸市場，外銷價不如疫情前，疫情解禁後，縣府持續媒合國內外通路商，隨市場復甦，研判買氣可回溫。

枋山鄉長羅金良強調，枋山「在欉紅」愛文以草生栽培、不催熟自然熟成，種植在山坡地有落山風吹拂，芒果香甜更有滋味，被譽為「愛文芒果故鄉」；獅子鄉長朱宏恩說，獅子鄉種植面積逾600公頃，是全縣最大產區，打造自有「獅子好芒」做品牌區隔。