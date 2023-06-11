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天橋使用率低只剩髒亂 地方籲拆

聯合報／ 記者徐白櫻王昭月張已亷尤聰光／連線報導
高雄市仁武區鳳仁路與竹楠路口的天橋，早年是為上學學童所建，現在幾乎沒人走，出口處動線也不順暢，左側已被圍籬阻擋。記者徐白櫻／攝影
高雄市仁武區鳳仁路與竹楠路口的天橋，早年是為上學學童所建，現在幾乎沒人走，出口處動線也不順暢，左側已被圍籬阻擋。記者徐白櫻／攝影

高雄仁武區鳳仁路及竹楠路口人行天橋少人使用，夜晚成部分民眾喝酒聚集處，居民抱怨「不見行人只有髒亂」，還發現裂縫，議員籲拆除；市府表示安全無虞，使用年限未到，須報審計處處理。另台東大武天橋使用率低，公所透過彩繪成為觀光景點。

27年前，仁武鄉公所考量學童安全，在鳳仁路興建天橋，但至今已少人使用，夜晚反成群聚喝酒場所，地方還發現天橋接合處有裂縫。議員江瑞鴻說，天橋環境髒亂，橋下通行大車載貨又高，更憂心地震坍塌，建議天橋應拆除。

養工處回應，天橋50年使用年限未到，檢測符合標準，鳳仁路路寬40米、車速快，若拆除老人家可能不方便過馬路，必須與交通局評估人行道是否較安全，交通局將會勘研議。

高市工務局新工處主祕蔡明益表示，人行天橋過去多供學生使用，現在天橋使用率低，加上混凝土製天橋老舊，伸縮縫遇地震易有裂縫，維護管理問題多，約20年前三民區寶珠溝鋼構人行天橋完工後，已很少建天橋。

台東全縣僅1座行人天橋，位於大武鄉外環道。鄉公所表示，該天橋1999年竣工啟用，每年定期橋梁結構檢測，結構安全無虞，天橋平時少人行走，為活化天橋，3年前結合大武彩虹屋做外觀彩繪，成為鄉內觀光景點，為維持觀光品質，清潔隊每周整理天橋環境。

屏東縣工務處楊慶哲表示，縣內大部分天橋都撤除，僅剩萬年溪上及麟洛交流道旁2座景觀陸橋，另有3座橫跨省道天橋，皆因附近校區需求。萬年溪附近居民表示，陸橋因學區交通安全與遊憩需求設置，避免學生上下學人車爭道，上橋也能將萬年溪美景盡收眼底。

人行道 台東 地震

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