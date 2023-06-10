百桌澎湃佳餚開賣就搶訂一空 東港黑鮪美食宴食客直呼超值

5月開跑的屏東黑鮪魚文化觀光季，魅力無法擋的美食推廣宴，百桌千人名額開放報名不到5分鐘就秒殺，今晚在東港東隆宮前廣場登場，師傅把滿滿的東港美味用南部最熱情的辦桌方式端上桌，包括「東港三寶」油魚子、生魚片、櫻花蝦和在地知名的小吃肉粿及雙糕潤甜點等，還邀請朱海君、潘佩莉、陳孟賢等歌手重現歌廳秀，滿足味蕾還大飽耳福，食客直呼超值。

「今年黑鮪魚迄今已經捕獲超過4000尾，漁民大豐收！」縣長周春米今晚到場與民眾共享美食，並分享黑鮪魚季的好消息，現場百桌熱鬧滾滾。日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史、主任黑田明日美、沖繩縣台北事務所所長上江洲辰德、副所長江怡欣也受邀參加，體驗台灣的辦桌文化和歌廳秀文化。

受疫情影響，黑鮪魚文化觀光季系列活動的美食推廣宴，睽違3年恢復舉辦，5月8日中午12時開放網路報名，10道佳餚一桌只要4990元，「100桌的名額不到5分鐘就秒殺一空」，周春米說，果然東港美食的魅力讓人無法擋。

10道佳餚包括東港海釣雙重奏(油魚子、生魚片)、珍品紅燒海鮮羹、荷香櫻花蝦米糕、春風美味甜醋白蝦、藥膳何首烏雞湯、元氣鮮味蝦仁丸湯、清蒸霸王龍虎斑、經典東港正宗肉粿、山珍雲集筍干封肉及Q彈軟嫩雙糕潤，都是在地的經典美食和小吃。

美食宴現場舞台設計成紅寶石歌廳秀，復刻傳統秀場再現當年流金歲月，金曲歌后朱海君大展歌喉帶來一首首經典歌曲，還有屏東在地的陳孟賢及陳昭瑋，百萬兄弟檔效果十足，精彩重現70年代的絕代風華；67歲吳姓高雄市民三代同堂坐一桌，他說，東港海鮮最有名，來東港就是要吃海鮮，一桌只要4990元，除了吃美食外還能聽歌，真的物超所值。

縣府傳播暨國際事務處表示，黑鮪魚季巨型「造型扭蛋機」目前還有多支iphone手機未被扭出，民眾只要花100元即可玩一次，並獲得一份鮪魚燒。扭蛋機的獎品除了iphone手機及多項大獎，還有今年黑鮪魚季紀念品「4款東港聲景鑰匙圈」，平日可扭150份、假日250份，7月2日前都有機會來試手氣。