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93位慢飛天使迎接新人生 遲緩兒日間托育辦畢業典禮

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導
高雄早療中心今天舉辦畢業典禮，93位慢飛天使迎接新人生。圖／高市社會局提供
高雄早療中心今天舉辦畢業典禮，93位慢飛天使迎接新人生。圖／高市社會局提供

遲緩兒照顧常讓家長感到壓力，高雄市府社會局設置24處早療中心與社區據點，提供在地化早療服務，其中93位慢飛天使畢業走過早療歷程，準備進入幼兒園或國小，邁向新的旅程。

高雄市府社會局與高雄市信義獅子會今天合辦「身心障礙暨發展遲緩兒童日間托育聯合畢業典禮」，社會局長謝琍琍說，慢飛天使每一個步伐、轉身，或一個簡單的擺手，都是平時辛苦練習的成果展現，如今孩子們能站在舞台上、領取人生第一張畢業證書，讓台下許多家長頻頻拭淚。

一位6歲的小歆，出生6個月時被診斷出罕見疾病「雙側平滑腦」，左腦也有大量白質軟化，8個月時被診斷患有水腦及腦皮質異常，2歲進入楠梓兒童發展中心就讀時還不會爬行，也無法口語表達，經過4年的療育訓練，小歆現在已經能自己走路、用口語做簡單的溝通，也會和同儕互動，如今終於要畢業，讓陪同出席的阿嬤非常感動。

社會局表示，0至6歲是兒童發展黃金期，高雄已設置24處早療中心與社區據點，就近提供在地化的早期療育服務，整合醫療、教育與社福資源，連結療育費用補助，減輕家庭負擔，若有相關需求，可就近洽詢各地早療服務中心。

高雄市 獅子會

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