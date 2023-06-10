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2023客家小炒全國爭霸賽南區初賽屏東登場 各路廚王登板競技

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
2023客家小炒全國爭霸賽南區初賽屏東登場，各路廚王登板競技。圖／客家事務處提供
2023客家小炒全國爭霸賽南區初賽屏東登場，各路廚王登板競技。圖／客家事務處提供

2023客家小炒全國爭霸賽今於竹田公有零售市場盛大登場，現場匯集雲林、嘉義、高雄以及屏東的料理好手同場競技，也吸引許多民眾觀賽，場面熱鬧非凡。經過緊鑼密鼓的競賽及評比後，最終由「甲仙仙香飲食店」獲得南區初賽的冠軍殊榮。

屏東縣副縣長黃國榮表示，客家小炒競賽讓客家的傳統美食文化不僅可以持續傳承下去，更透過創新烹調的手法展現多元的發展性，也藉由這個機會，讓平時匆忙的步調獲得舒緩放鬆的鄉親朋友，來到屏東竹田慢城享受悠閒時光。

評審長葉宗奇表示，此次競賽團隊各具特色，極富傳統和創新的思維和能量，獲得2023客家小炒全國爭霸賽冠軍殊榮的團隊也將代表南區揮軍北上參加決賽，期待他們延續去年的佳績，將獎項留在南區，也為自己爭取光榮的戰績，成為台灣家喻戶曉的名店。

客務處指出，此次南區初賽冠軍為「甲仙仙香飲食店」、亞軍為「H20水京棧國際酒店」、季軍為「悠活度假事業有限公司料理王餐廳」，佳作為「萬巒食堂」及「天使花園農場」，人氣獎則由「美美餐飲商行」獲得青年評審團與現場民眾的青睞。

客務處表示，參賽隊伍結合周邊市場資源運用在地食材，不僅色香味俱全，料理更是富含地方特色，冠軍的料理保有客家小炒完整的色澤、香氣且精緻度高，運用甲仙的芋頭，將客家小炒包覆，香氣四溢創意滿分。亞軍的創意料理運用紫高麗菜汁揉入糯米糰，顏色十分療癒，豐富的內餡滋味凸顯了客家料理的香卻不油膩。季軍刀工了得，整體客家小炒，以及豆腐外皮搭配客家內餡，嚐起來嫩香有餘，令人印象深刻。

2023客家小炒全國爭霸賽南區初賽屏東登場，各路廚王登板競技。圖／客家事務處提供
2023客家小炒全國爭霸賽南區初賽屏東登場，各路廚王登板競技。圖／客家事務處提供
2023客家小炒全國爭霸賽南區初賽屏東登場，各路廚王登板競技。圖／客家事務處提供
2023客家小炒全國爭霸賽南區初賽屏東登場，各路廚王登板競技。圖／客家事務處提供

屏東縣 創意料理

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