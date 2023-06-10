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2萬歲銀閃閃軍團來襲 青銀尬舞Disco嗨翻屏東縣民公園

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣政府今下午於屏東縣立體育館舉辦第三屆「Old my 尬！銀閃閃青銀共舞」競賽。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府今下午於屏東縣立體育館舉辦第三屆「Old my 尬！銀閃閃青銀共舞」競賽。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府今於屏東縣立體育館舉辦第三屆「Old my 尬！銀閃閃青銀共舞」競賽，今年以「Disco」為主題，長輩穿著華麗亮片西裝外套與喇叭褲與青年學生尬街舞，共計259名長者，年齡總計1萬8812歲，15支表演隊伍輪番上陣，由「永大畢嘉士」隊奪得第一名「舞狀元」獎。

銀閃閃青銀共舞競賽邁入第8年，今年將縣立體育館打造如同「屏東小巨蛋」般的華麗舞台，高齡者身穿復古裝扮，搭配輕快disco曲風，帶領觀眾回味過往年代風華，舞台上，銀髮萬歲軍團卯足全力與青年同台切磋舞技，使出渾身解數舞出自信，精采演出成果獲得滿堂喝彩，現場氣氛熱鬧。

縣長周春米表示，看見長輩們在舞台上舉手投足間散發自信與驕傲，令人看了相當地感動，也鼓勵長輩們持續學習，期盼未來能一起跳進台北小巨蛋，甚至在屏東舉辦全國性的銀髮賽事。

首度回到家鄉長治擔任指導老師的梁盛倫表示，能帶著長治國中的學生與長輩互動、融入社區十分感動，看著阿公阿嬤們不設限的挑戰自我，舞出興趣與自信，打破眾人對於街舞的框架，感到讚嘆，「體力真好！」。

社會處表示，活動自今年1月起於各社區進行為期半年的街舞訓練，年輕人與長輩在相處中迸出火花，長輩常常笑著說，「有年輕人加入活力就是不一樣，在陪伴下也更有安全感。」

社會處指出，青銀共舞的主要目的是透過團練增進互動，藉由舞蹈訓練長輩的肢體協調、記憶力和專注力，增進人與人之間的互動，建立團體互動的歸屬感，找回年輕活力。今年共計有259名長者參賽，最高齡為88歲，年齡總計1萬8812歲，與75名青年學子較勁，透過「街舞」做為世代共融的媒介，也讓參與青年與長輩有良好的互動，消弭世代隔閡。

屏東縣政府今下午於屏東縣立體育館舉辦第三屆「Old my 尬！銀閃閃青銀共舞」競賽。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府今下午於屏東縣立體育館舉辦第三屆「Old my 尬！銀閃閃青銀共舞」競賽。圖／屏東縣政府提供
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屏東縣政府今下午於屏東縣立體育館舉辦第三屆「Old my 尬！銀閃閃青銀共舞」競賽，由「永大畢嘉士」隊奪得第一名「舞狀元」獎。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府今下午於屏東縣立體育館舉辦第三屆「Old my 尬！銀閃閃青銀共舞」競賽，由「永大畢嘉士」隊奪得第一名「舞狀元」獎。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府今下午於屏東縣立體育館舉辦第三屆「Old my 尬！銀閃閃青銀共舞」競賽。圖／屏東縣政府提供
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長輩 屏東縣政府 街舞

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