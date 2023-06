2萬歲銀閃閃軍團來襲 青銀尬舞Disco嗨翻屏東縣民公園

屏東縣政府今於屏東縣立體育館舉辦第三屆「Old my 尬!銀閃閃青銀共舞」競賽,今年以「Disco」為主題,長輩穿著華麗亮片西裝外套與喇叭褲與青年學生尬街舞,共計259名長者,年齡總計1萬8812歲,15支表演隊伍輪番上陣,由「永大畢嘉士」隊奪得第一名「舞狀元」獎。

銀閃閃青銀共舞競賽邁入第8年,今年將縣立體育館打造如同「屏東小巨蛋」般的華麗舞台,高齡者身穿復古裝扮,搭配輕快disco曲風,帶領觀眾回味過往年代風華,舞台上,銀髮萬歲軍團卯足全力與青年同台切磋舞技,使出渾身解數舞出自信,精采演出成果獲得滿堂喝彩,現場氣氛熱鬧。

縣長周春米表示,看見長輩們在舞台上舉手投足間散發自信與驕傲,令人看了相當地感動,也鼓勵長輩們持續學習,期盼未來能一起跳進台北小巨蛋,甚至在屏東舉辦全國性的銀髮賽事。

首度回到家鄉長治擔任指導老師的梁盛倫表示,能帶著長治國中的學生與長輩互動、融入社區十分感動,看著阿公阿嬤們不設限的挑戰自我,舞出興趣與自信,打破眾人對於街舞的框架,感到讚嘆,「體力真好!」。

社會處表示,活動自今年1月起於各社區進行為期半年的街舞訓練,年輕人與長輩在相處中迸出火花,長輩常常笑著說,「有年輕人加入活力就是不一樣,在陪伴下也更有安全感。」