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「彼岸他方」系列活動 重溫澎湖助越南船民故事

中央社／ 澎湖縣10日電

澎湖文化局推出「彼岸他方」系列活動，紀錄澎湖近半世紀前曾協助越南船民的故事，今天在沿菊書店戶外庭院舉辦講座等活動，讓民眾重溫當年澎湖參與人權事件的記憶。

澎湖文化局表示，「彼岸他方」紀錄片紀錄1977年至1988年間，澎湖協助越南船民，分別安置在白沙講美與西嶼竹灣繼光營區等村里，這些歷史現在年長者都還有著記憶，也記載著當年澎湖參與國際人權事件。

根據記載，1975年南越淪陷，大批越南難民海漂逃難，澎湖在1977年至1988年間，共收容50餘艘船和2000多名越南船民，這是台灣退出聯合國後參與人道救援的一段重要歷史。

澎湖文化局舉辦系列活動，今天為「我所認識的越南人文」，下午由老師高世澤和李永隆，分別主講「越南文化」和「在澎湖的越南歷史」，現場還有澎越飲食文化交流與東南亞圖書借閱。

澎湖縣政府社會處新住民家庭服務中心志工隊，現場也以印尼、越南等母語對話，讓大小民眾童體驗不同語言，認識不同文化族群，提升對新住民家庭及多元文化的認識。

文化局表示，「彼岸他方」系列活動，接下來24日、7月1日和8月12日，分別在縣圖書館與講美國小，進行「彼岸他方」紀錄片欣賞，還安排導演劉吉雄與劉建偉等導讀與座談，讓民眾了解這段歷史。

澎湖縣 越南 文化局

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