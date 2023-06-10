壽山動物園黑熊根管治療戴牙套 用餐露銀光

高雄壽山動物園的台灣黑熊「波比」近來用餐時露出閃閃發光的銀色牙齒，市府表示，現年19歲的「波比」因上犬齒斷裂，在獸醫師團隊合力下根管治療並戴上專屬銀色牙套。

近來參觀壽山動物園的不少遊客，都發現台灣黑熊「波比」有了新亮點，在享用食物時會露出閃閃發光的銀色牙齒。高市觀光局長高閔琳說明，波比因上犬齒斷裂，在園區獸醫師與高雄中興動物醫院醫師團隊合力下完成醫療處置，讓波比擁有更好的口腔環境，讓食物營養不再漏接。

高閔琳表示，4月底時負責照養台灣黑熊的保育員察覺波比進食模樣改變，經獸醫師進行牙齒健檢後，發現其雙側上犬齒斷裂，且有牙髓外露及出血。經評估為避免日後持續惡化，也希望可延長牙齒使用年限，決定為波比進行根管治療及上牙套。

高閔琳說，壽山動物園共安排2次麻醉療程，5月30日順利裝上專屬銀色牙套，術後用餐速度變得更快速，讓人倍感欣慰。尤其是李昱璁及郭子賢2名醫師在百忙中抽空診療，共同為野生動物保育及健康照護盡一份心力。

壽山動物園指出，牙齒是營養攝取不可或缺重要工具，保育員及獸醫師對園區動物進食情形及體態甚為關注。因動物無法以言語表達身體不適，對疼痛也有較高耐受力，不輕易讓人看到虛弱一面，但這並不是故作堅強，而是在弱肉強食環境下的天生本能。

醫療團隊考量黑熊在用餐時需以犬齒咬食，為讓波比有更好口腔狀態，以根管治療取代拔牙，並套上專屬金屬牙冠套，讓波比得以繼續享受大口咬下美食快感。