移民署邀金門新住民親子手作水獺香包 提前歡慶端午節
端午佳節快到了，移民署南區事務大隊金門縣服務站今天特別邀請新住民提前歡度佳節，由「浯作工作室」創辦人張芝綾及楊文權兩位講師帶領新住民親子手作水獺香包，除了從節慶探討多元文化外，也讓大家了解生態保育的重要性，不少小朋友做好香包都愛不釋手，直說超可愛的。
端午節配戴香包除了防蚊驅蟲，更有驅邪避凶之意，演變到現在香包不只是端午節的應景物品，更成了裝飾品，歐亞水獺是金門極具代表性的珍貴野生動物，隨著棲地被破壞，多年來僅剩金門有野外發現的紀錄，在張芝綾及楊文權的帶領下，新住民巧手製作水獺香包逐一成型，也對生態保育有更深一層的認識。
來自印尼的阿美說，金門的環境很美，真的要靠大家共同守護，曾經很羨慕朋友在野外看過水獺，現在我更幸運，因為我自己做了一隻水獺了。而就讀國小的呂小妹也童言童語的跟爸爸說，「水獺香包守護我，我也要守護水 獺！」
楊文權也說，他們「浯作工作室」的成立，就是希望能介紹金門文化，讓更多人去瞭解喜愛它，「浯」代表金門浯島，「作」則是希望透過親手製作的方式，希望將金門特有文化轉譯成手作產品，讓更多人了解金門在地文化。
金門縣服務站主任鄭明昌表示，端午節為我國重要民俗節慶，傳統活動除了做香包外，也有立蛋、划龍舟及包粽子，因粽子材料含有豬肉，也提醒新住民朋友需注意豬肉來源，不要國外帶肉類產品返國或託親友從國外寄肉類產品肉國，將非洲豬瘟阻絕於境外。
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