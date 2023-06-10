撒下一顆顆戶外山林運動種子 恆春半島小車手成功挑戰單騎50K

「只要願意多踩一下踏板，就會離目標再近一點！」今年初成立的LAUNCHER CLUB（恆春半島山林戶外俱樂部），與屏東教育創新基地，共同發起「半島小車手培育計畫」，啟蒙孩子對運動的熱情，更認識自己居住的土地，提升自信心，首批受訓的小車手歷時1個月訓練，今天克服炎熱天候和體能考驗，挑戰完成單車騎乘恆春半島50公里時，直呼「太爽了！」

以屏東車城鄉四重溪屏東青年旅創基地為大本營的恆春半島山林戶外俱樂部，與屏東教育創新基地（為「Teach For Taiwan 為台灣而教」屏南地區基地）發起「半島小車手培育計畫」，為恆春半島孩子規畫為期1個月的自行車訓練課程，今年5月開辦的課程，包含基礎認識單車、練習如何控車、外騎訓練、了解道路安全等技巧及衛教，讓孩子享受半島美景與體會騎車中的趣味。

該計畫邀請到Linda Loves Cycling與LAUNCHER CLUB品牌總監的Linda、鐵人三項教練許元耕擔任教練，短短幾周就打成一片，常邊騎邊開玩笑聊天，Linda說，單車，就是彼此最棒的共同語言，訓練過程中會遇到不同的問題，學生太累想要放棄或跌倒不想再騎；許元耕說，孩子騎過四重溪外圍一片黃澄澄的稻田、騎過令人稱羨的濱海公路，教練陪伴帶領小車手透過騎乘單車，親身體驗與感受自己身處這塊土地的美好。

首批受訓的孩子來自車城國小不同分校，歷經一次次訓練課程，每次都有截然不同的感受。起初控車練習時，大多玩得得心應手，每次都期待上單車課，但正式上路後，爬坡爬到笑不出來的孩子忍不住吶喊：「為什麼要來這裡騎車？」但一次次完成外騎訓練目標後回到學校休息時，仍然開心表示，「騎車真的很好玩，且騎完車喝的飲料都是世界最好喝！」