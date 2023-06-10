屏東縣民公園獲2023全球卓越建設獎 拿下第18座國際獎

屏東縣民公園再獲獎，以優異的設計榮獲「全球卓越建設獎」，現已獲得共18座國際獎項，成為「獲獎最多的公園」；縣長周春米表示，屏東縣民公園自開園以來在建築設計、影片及屏東燈節燈區等，已連獲17座國際獎項，又再度刷新紀錄，榮獲2023全球卓越建設獎銀獎殊榮，這是國際對屏東實力的肯定。

「全球卓越建設獎」由世界不動產聯盟舉辦，展現世界不動產聯盟具體理想的建築典範，肯定具創新的最佳卓越建設作品，提供社會大眾對於房地產要求的最佳指標，此獎項來自國際頂尖的房地產專業人士，和專家共同評審與鑑定，評選標準是以美觀、功能及全方位性做為考量。

2023全球卓越建設獎頒獎典禮於台灣時間6月9日上午在美國邁阿密舉行，「屏東縣民公園」拿下第18座國際獎，在全球超過70個國家及100多個世界專業組織作品中評比脫穎而出，榮獲環境類銀獎殊榮，再次躍上國際舞台成為世界級景觀。

縣長周春米說，「一個人，走得快，一群人，走得遠」這就是團隊的力量，屏東多項建設、設計及影片在國際上頻頻獲獎，團隊在有限的資源下完成最艱難的挑戰，凝聚城市光榮感，讓屏東成為安居樂業的希望城市。