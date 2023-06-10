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左營軍港擴建 蚵仔寮漁港恐淤積

聯合報／ 記者徐白櫻任義宇／高雄報導

高雄左營軍港正進行第二港口擴建計畫，議員蔡金晏指未來北堤延伸外海1500公尺，恰巧位在典寶溪南側出海口，防波堤會產生淤沙，讓海域變不穩定，恐影響800公尺外蚵仔寮漁港船隻作業。海洋局表示也發現相關問題，將請軍方及早因應。

軍方為改善海軍高雄左營基地出入口，依據「威海計畫」在左營進行第二港口擴建工程，相關工程今年5月決標，預計2023年全部完工。高市議員蔡金晏昨天質詢，指高雄南北海岸分別推洲際2期及左營海軍威海計畫，軍港北堤預定延伸1500公尺至1600公尺，相關工程市府有無掌握？水利局長蔡長展回應，軍方在設計階段應會進行水工模型試驗，不過漂沙、留沙，可能會造成影響。

蔡金晏指出，軍港北堤位在典寶溪南側，可能會產生「突堤效應」，防波堤導致波浪變化大，海域變不穩定，淤沙也可能回堵河口，軍港北邊就是蚵仔寮漁港，恐影響海域安全。

海洋局長張漢雄說，左營二代軍港的海堤位距離蚵仔寮漁港南堤只有800公尺，漁民憂心未來可能形成緩坡。且典寶溪屬區域性排水，遇雨沖刷，可能會擋住整個離岸堤，以致蚵仔寮漁港嚴重淤積，海洋局已建議軍港範圍擴大納入典寶溪，但軍方評估過後未採納，此事將持續溝通處理。

議員 海軍

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