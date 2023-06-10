屏東299月票 15日上線

屏東地形狹長，通勤、通學族往返頻繁，屏東縣政府為減輕民眾乘車負擔，搶先於6月15日推出屏東公車暢行月票，每月299元可無限搭乘縣內公車、客運，還享有公共自行車前30分鐘免費優惠，是非六都中首推月票方案的縣市。

屏東縣境內公車暢行299元月票方案6月15日上路，持票可無限搭乘公車、客運及公共自行車，預計3000民眾受惠；另屏東境內無限暢行399元方案及南高屏跨域生活圈999元方案配合台鐵時程，預計於7月推出。

屏東客運董事長郭子義說，從屏東市搭客運往恆春鎮單趟車資284元，來回一趟就回本，且「服務不打折」。縣長周春米表示，屏東縣是非6都中首推月票方案的縣市，299元就能不限次數搭縣內公車、客運、小黃公車、YouBike等，通勤、通學、返鄉等族群都受益，同時降低長輩就醫的交通負擔，並提升觀光熱點收益。疫後期盼民眾恢復搭乘大眾運具，降低碳排放、友善環境。

交旅處表示，屏東縣與高雄、台南都採用「MeNGo」平台販售，民眾6月15日上午11點起可上網選購。屏東、潮州火車站服務台也會有專人臨櫃協助綁定卡片，提供諮詢服務，即起在7-11超商ibon也可預購月票實體票卡，6月15日上午11點起並可在屏東、潮州火車站服務台及東港、枋寮及恆春轉運站購買。6月30日起於全家和OK超商開放預購。