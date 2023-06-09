「書香．粽香」慈善家孫先生幫助弱勢做公益慶端午
端午節將至，高雄知名慈善家孫先生特地準備百份肉粽，送給衛生福利部南區兒童之家、高雄市私立紅十字會育幼中心、高雄市私立大慈育幼院、高雄市私立基督教山地育幼院、高雄市私立慈德育幼院、高雄市私立小天使家園、高雄市私立希恩之家等福利機構，希望透過小小的肉粽，傳遞大大的溫暖。
孫先生接受採訪時表示：「選擇在端午節贈送肉粽，除了應景外，希望如同古代屈原投江，有百姓自發投擲米食一般，能以自身微薄之力，做一些力所能及的事情，傳達自己的關懷、溫暖與支持，也期盼能拋「粽」引玉，吸引更多能人志士關注和參與社會公益事業，傳遞愛心，讓這個社會充滿溫馨和正能量。」
據了解孫先生多年來投身慈善事業，每年舉辦兒童節、耶誕節餐會，更投身流浪動物、醫療領域、老人贍養等慈善捐助。今年委託高雄承億酒店贈送贈送百份肉粽外，也贈送了豐富多元的書籍，邀請各慈善團體共度佳節，讓粽香與書香滿溢。也期許社會大眾共創更美好的社會。
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