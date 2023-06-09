屏東東港黑鮪魚單日成交411尾 近10年最大量

屏東東港漁市場今天共成交411尾黑鮪魚，寫下近10年來的單日最大成交量，東港區漁會表示，價錢維持每公斤約350元至450元，與去年同期相差不大。

5月中旬過後，進港東港漁市場的黑鮪魚數量開始增加，昨天共成交260尾，今天魚市場就一口氣爆量成交411尾，魚市場幾乎被魚貨占滿，買家穿梭在魚貨中，摩拳擦掌將看中的黑鮪魚買回。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸表示，這是10年來單日成交量最多的一次，價錢維持每公斤新台幣約350元至450元，與去年同期相差不大；一般的肉質最低價約170元的，整體來說價格親民，肉質和鮮度也不錯。

另外，屏東黑鮪魚文化觀光季將持續到7月2日，活動有吃又有得玩，還有造型扭蛋機及推出4款限定商品「東港聲景鑰匙圈」，不僅可到東港品嚐海鮮，甚至還能趁機一併安排造訪小琉球。